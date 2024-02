Nouveau Samsung Galaxy Fit 3 : le bracelet d’activité avec deux semaines d’autonomie capable de détecter les chutes

Le Galaxy Fit 3 de Samsung a mis trois ans à arriver, mais il le fait avec un design complètement repensé et des fonctionnalités qui rivalisent avec Xiaomi

Samsung Galaxy Fit 3 est le nom du nouveau bracelet d’activité de la société coréenne, successeur du Galaxy Fit 2. Samsung a attendu trois ans pour lancer cette mise à jour, les raisons de cette décision ne sont pas claires. Mais on spécule que la concurrence de Huawei, Xiaomi et Honor ne lui a pas facilité la tâche. Maintenant, en 2024, le Galaxy Fit 3 débarque et semble prêt à rivaliser avec n’importe quelle alternative.

Les trois années qu’a nécessitées Samsung pour présenter le Galaxy Fit 3 n’ont pas été vaines. Ce nouveau bracelet d’activité a tout ce qu’on peut attendre d’un produit de cette gamme, mais le plus intéressant est de constater comment Samsung a appris du marché et que les jours où ces dispositifs étaient considérés comme de simples accessoires sont révolus.

Samsung Galaxy Fit 3: caractéristiques, disponibilité et prix

Esthétiquement, le Galaxy Fit 3 a un format rectangulaire avec un corps en aluminium doté d’une certification IP68 et d’une résistance jusqu’à 5 atmosphères. Il est disponible en trois couleurs : noir, or rose et argent. Tous utilisent des bracelets en plastique interchangeables.

Ce qui attire le plus l’attention, c’est l’écran. Le Galaxy Fit 3 est doté d’un écran de 1,6 pouces, ce qui représente une augmentation de 45% par rapport au modèle précédent. Ce nouveau format d’écran permet également l’utilisation de cadrans interchangeables pour personnaliser le design.

L’augmentation de la taille de l’écran s’accompagne d’autres avantages, la batterie a une plus grande capacité. Cependant, Samsung indique que le Galaxy Fit 3 a une autonomie de 13 jours avec une utilisation normale. Le système de chargement se fait via des broches magnétiques POGO.

Que propose le nouveau Samsung Galaxy Fit 3 ? Les capteurs qu’il intègre permettent de surveiller le sommeil, détecter les ronflements, mesurer le rythme cardiaque et disposent également d’un capteur SpO2. De plus, un système de détection des chutes a été intégré, qui appelle automatiquement les services d’urgence.

Logiquement, cela ne peut être fait que lorsqu’il est connecté au téléphone, il ne s’agit donc pas d’un appareil totalement indépendant. Il est compatible avec les principaux sports et les informations pourront être consultées à la fois depuis le Galaxy Fit 3 lui-même et depuis le smartphone auquel il est connecté.

Le prix du Galaxy Fit 3 est un mystère complet. On a pu savoir grâce à Samsung qu’il sera mis en vente le 23 février 2024 sur différents marchés, donc sa disponibilité est également incertaine. Cependant, nous espérons qu’il arrivera en France et que nous pourrons le tester.