Les nouvelles du clavier de Google sont extrêmement utiles : utilise la caméra de votre téléphone portable pour numériser n’importe quel texte

Google a inclus la numérisation de documents depuis son clavier dans l’une de ses dernières versions bêta, une fonctionnalité que nous espérons voir bientôt passer cette phase.

Image de Gboard.

Numériser des documents avec votre téléphone n’est pas nouveau. Nous avons déjà parlé dans le passé des meilleures applications pour le faire, et cela fait un certain temps que Google le permet pour traduire du texte depuis des photos et des images via Google Translator. La technologie, connue sous le nom de reconnaissance optique de caractères (OCR à partir de maintenant), a parcouru un long chemin depuis ses débuts.

Et il y a toujours de la place pour que quelqu’un nous surprenne avec elle. Grâce aux collègues de 9to5Google, nous avons pu apprendre que Google a inclus la technologie OCR dans Gboard, permettant de numériser n’importe quel texte à partir d’une application utilisant le clavier. Cela peut être particulièrement utile pour prendre des notes rapides, même dans les tâches de messagerie instantanée.

Voici la nouveauté de Gboard

La fonction, selon toute apparence, n’est pas encore sortie de la phase de test. Elle peut être trouvée dans la grille de fonctions de Gboard et peut même être glissée dans la barre d’outils pour y accéder rapidement. Après cela, il suffit de donner au clavier l’autorisation d’accéder à la caméra.

Une fois cette autorisation accordée, nous verrons une vue de capture qui occupera la moitié de l’écran. Nous trouverons un bouton avec un texte au-dessus qui devrait dire quelque chose comme « Prenez une photo des mots à numériser ». Ensuite, Gboard soulignera tout le texte qu’il trouve avec l’appareil photo. Vous pouvez appuyer où vous le souhaitez pour sélectionner une plage de texte ; il y a même une prévisualisation et un bouton pour insérer le texte numérisé dans une note ou une conversation.

Cela peut certainement être une manière plus pratique d’utiliser l’OCR sans passer par Google Lens. Ceux qui ont pu accéder à la fonctionnalité disent qu’elle est incroyablement précise, nous espérons donc qu’elle sera bientôt disponible pour le grand public.