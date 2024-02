Meta et Microsoft se plaignent à l’UE des nouvelles politiques de l’App Store

Meta et Microsoft ne sont pas d’accord avec les nouvelles politiques de l’App Store qui permettent les boutiques d’applications tierces

Les nouvelles politiques de l’App Store sont critiquées par Meta et Microsoft

Apple a annoncé il y a quelques semaines ses nouvelles politiques de l’App Store pour permettre les boutiques d’applications tierces sur iOS afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques. Ces nouvelles politiques rendront difficile pour d’autres développeurs de créer leur propre marché d’applications, comme Meta ou Microsoft.

Pour le moment, nous savons déjà que Epic Games va lancer sa propre boutique d’applications pour que Fortnite revienne sur iOS, mais d’autres grandes entreprises ne le feront pas, comme c’est le cas de Meta, car cela ne vaut pas la peine pour elles. C’est pourquoi Meta, avec Microsoft, ont présenté une plainte conjointe auprès de l’UE contre les nouvelles politiques de l’App Store, comme le rapporte le Financial Times.

Des nouvelles politiques bien réfléchies

Apple autoriserait le téléchargement d’applications en dehors de l’App Store, mais cela ne serait en aucun cas similaire à l’installation directe d’applications sur Android. En réalité, on ne pourrait pas considérer cela comme du Sideloading. Les nouvelles politiques d’Apple pour son App Store consistent à permettre des boutiques d’applications alternatives à l’intérieur et à l’extérieur de la plate-forme, mais avec de nombreuses conditions.

En effet, selon les nouvelles politiques, Apple prélèverait une commission de 27% sur toutes les ventes réalisées en dehors de l’App Store. De plus, des frais de 0,50 euro par installation seront facturés annuellement pour chaque million d’applications. Enfin, pour créer une boutique d’applications alternative, il faudra démontrer une solvabilité de un million d’euros.

Il faut garder à l’esprit que bien que ces politiques puissent sembler strictes depuis l’extérieur, elles ne contreviennent pas à la DMA de l’UE. Les développeurs pourront créer leur propre boutique s’ils remplissent les conditions requises. De plus, dans iOS 17.4, il sera également possible de changer le navigateur par défaut avant d’utiliser Safari, ou les applications web progressives seront supprimées afin que le navigateur d’Apple ne bénéficie d’aucun avantage.

Cependant, l’Union européenne doit analyser les nouvelles mesures et les approuver. En attendant, Meta et Microsoft ont déjà déclaré que les nouvelles politiques d’Apple vont dans la mauvaise direction. Selon ces entreprises, les nouvelles politiques de l’App Store ne font aucune différence et rendent inutile le lancement d’une boutique d’applications alternative.

C’est pourquoi les deux sociétés ont exprimé leurs plaintes à l’Union européenne pour faire pression. Rappelons que le délai se termine le 6 mars prochain, il ne reste donc pas beaucoup de temps. Si l’UE accepte les nouvelles politiques de l’App Store, Apple se conformera à la DMA grâce à ses nouvelles conditions.