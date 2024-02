L’une des Samsung Galaxy Tab les plus vendues de ces dernières années reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de février 2024 arrive déjà sur les Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) en Inde et dans d’autres régions du monde avec la version du firmware P613XXS5CXB1

Samsung continue de déployer la dernière mise à jour de sécurité d’Android correspondant au mois de février sur la grande majorité des appareils de son catalogue et en plus de diffuser cette nouvelle mise à jour de sécurité sur une trentaine de smartphones de son portefeuille, la marque coréenne fait de même avec ses meilleures tablettes.

Ainsi, après avoir publié la mise à jour de sécurité Android la plus récente sur la Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2020 il y a quelques semaines, le géant coréen commence également à diffuser ce nouveau logiciel sur la version la plus récente de cette tablette de milieu de gamme, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022).

La mise à jour de sécurité de février 2024 arrive sur les Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) de plusieurs régions du monde

Comme nous le rapporte le média SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de février 2024 sur les Galaxy Tab S6 Lite 2022 en Inde et dans d’autres pays du monde avec la version du firmware P613XXS5CXB1 et on s’attend à ce qu’elle se répande aux modèles du reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle compilation de sécurité a une taille de téléchargement de 247 Mo et inclut le patch de sécurité de février 2024, qui résout plus de 70 vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité, et corrige un certain nombre d’erreurs générales qui ont été détectées dans les versions précédentes de One UI.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) est arrivée sur le marché il y a deux ans avec Android 12 à bord, a reçu la mise à jour vers Android 13 fin 2022 et a été mise à jour le mois dernier vers Android 14 avec One UI 6.

Une fois que cette nouvelle mise à jour de sécurité sera disponible mondialement, vous pourrez vérifier si elle est déjà arrivée sur votre Galaxy Tab S6 Lite (2022) en accédant au menu Paramètres de votre tablette et en entrant dans la section Mise à jour logicielle.

Une fois qu’elle sera disponible, il vous suffira de toucher le bouton Télécharger et installer et de laisser One UI se charger de mettre à jour votre tablette Samsung avec le dernier patch de sécurité d’Android.