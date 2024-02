Le Google Pixel Fold 2 fuite en images avec un design totalement rénové

Le nouveau pliable de Google n’a pas de secrets : voici le Google Pixel Fold 2

Le design du Google Pixel Fold 2 a été entièrement révélé grâce à une fuite. La deuxième génération du téléphone pliable de Google serait dotée de changements importants au niveau esthétique et surtout de nouveaux éléments qui lui permettraient de rivaliser avec les autres propositions, comme le futur Samsung Galaxy Z Fold 6.

Les changements qui arriveraient avec le Google Pixel Fold 2 n’ont pas été confirmés par l’entreprise de Mountain View, ils ont été découverts grâce à une fuite de Smartprix et OnLeaks, il faut donc les prendre avec précaution, car Google aura le dernier mot. Cela étant dit, examinons le design du Google Pixel Fold 2.

Le Google Pixel Fold 2 entièrement dévoilé

Les images et vidéos du Google Pixel Fold 2 montrent l’un des changements les plus importants de ce dispositif pliable : la charnière. Celle-ci aurait un système très similaire à celui que l’on peut voir sur l’Honor Magic V2, ce qui permettrait de réduire son épaisseur au maximum.

Ce ne serait pas le seul changement à venir avec cet appareil, on peut aussi constater que le module de caméras abandonnerait la disposition horizontale et serait remplacé par des caméras disposées verticalement en paires.

Ce module est plus proche de celui de l’iPhone 15 Pro Max que de celui du Google Pixel 8 Pro. Le changement est radical, en réalité, on a l’impression que le nouveau Pixel Fold 2 perd une partie de son identité. Cependant, ce choix pourrait être justifié par la taille des capteurs. Il faudra attendre sa présentation pour le savoir.

En ce qui concerne le design, les côtés du Google Pixel Fold 2 seraient entièrement plats et ses coins seraient arrondis. Ces changements rendraient le Google Pixel Fold beaucoup plus dépassé que cette nouvelle génération.

La couleur qui a pu être observée sur les photos est le noir, dont la finition mate donne un aspect élégant. Quant aux spécifications techniques, on ignore complètement les composants qui seront intégrés à l’intérieur de ce téléphone de nouvelle génération.

On s’attend à ce que Google utilise le dernier processeur de Qualcomm avec une quantité suffisante de RAM et de stockage. Tout cela est un mystère et il faudra attendre que ceux de Mountain View révèlent les détails pour connaître tout ce qu’ils ont prévu dans leur nouvelle génération pliable.