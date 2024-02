Les dimensions des prochains iPad Pro sont révélées

Les prochains iPad Pro devraient être beaucoup plus minces grâce aux panneaux OLED

Les prochains iPad Pro seront beaucoup plus minces

Apple prévoirait de lancer de nouveaux iPad Pro dès le mois prochain, une mise à jour qui est attendue comme la plus importante de l’histoire grâce à des nouveautés telles que de nouveaux écrans OLED, un processeur M3 et de nouveaux accessoires tels qu’un Magic Keyboard amélioré et un Apple Pencil de troisième génération. Il a également récemment été dévoilé qu’ils seront beaucoup plus minces.

Le site spécialisé dans Apple, 9to5mac, a partagé les dimensions possibles des prochains iPad Pro, obtenues à partir de sources fiables. Comme nous le verrons ci-dessous, la version la plus grande, celle de 12,9 pouces, sera plus de 1 mm plus mince.

Voici les dimensions possibles des prochains iPad Pro

L’iPad Pro actuel de 12,9 pouces mesure 6,4 mm d’épaisseur, mais selon les dimensions révélées, le nouveau modèle aura 5 mm d’épaisseur. Quant à l’iPad Pro de 11 pouces, il mesure actuellement 5,9 mm d’épaisseur, tandis que la version mise à jour aura une épaisseur de 5,1 mm. Selon les dimensions, les deux modèles pourraient également être plus grands :

iPad Pro actuel de 11 pouces : 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm.

: 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm. Prochain iPad Pro de 11 pouces : 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm.

: 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm. iPad Pro actuel de 12,9 pouces : 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm.

: 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm. Prochain iPad Pro de 13 pouces : 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm.

Cette réduction de la taille de l’appareil suggère un changement important qui sera rendu possible grâce à un élément clé : le passage à la technologie OLED sur les écrans. Les panneaux OLED sont plus minces que les panneaux LCD, ce qui permettrait à Apple de réduire l’épaisseur de ses prochains iPad Pro.

En plus de l’iPad Pro, on s’attend à ce qu’Apple présente deux nouveaux modèles d’iPad Air, l’un de 11 pouces et l’autre de 12,9 pouces pour la première fois dans l’histoire de la gamme Air. Mais dans ce cas, les écrans resteront LCD, comme jusqu’à présent. Les écrans OLED seront exclusifs aux modèles Pro.