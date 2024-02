Samsung parie tout sur l’IA en 2024 : nouvelle gamme de téléviseurs et d’appareils électroménagers améliorés

L’événement « World of Samsung », qui s’est tenu à Francfort, nous a présenté la nouvelle gamme de produits de la société dotés d’intelligence artificielle

Benjamin Braun, directeur du marketing de Samsung en Europe, lors de l’événement « World of Samsung »

Samsung a célébré hier son « World of Samsung », un événement qui s’est tenu à Francfort (Allemagne) et qui a réuni de nombreux médias internationaux, dont Netcost-security.fr. La société sud-coréenne a présenté sa dernière gamme de produits pour 2024, des téléviseurs aux appareils électroménagers numériques, avec un protagoniste clair : l’intelligence artificielle présente dans tous ces produits, démontrant une fois de plus que c’est le présent et l’avenir de la technologie.

Certains adorent les avancées technologiques, d’autres les redoutent, mais aujourd’hui nous ne pouvons plus nier que l’IA est une réalité et que de plus en plus de marques s’engagent à l’intégrer totalement dans leurs appareils. Dans le cas de Samsung, ils innovent pour créer des expériences qui aident leurs clients à mener une vie moins compliquée, plus confortable et mieux connectée, selon Benjamin Braun, directeur du marketing de Samsung en Europe.

L’événement « World of Samsung » nous présente les nouveaux téléviseurs haut de gamme du fabricant sud-coréen pour 2024, ainsi que des équipements audio et une multitude d’appareils électroménagers intelligents, dans le cadre de leur nouvelle gamme BESPOKE : réfrigérateurs, lave-linge, aspirateurs et micro-ondes, entre autres. Découvrons-en un peu plus sur eux.

Nouvelle génération de téléviseurs Samsung Neo QLED 8K

Les nouveaux Neo QLED 8K 2024, faisant partie de la gamme haut de gamme des téléviseurs, sont fiers du processeur le plus innovant jamais créé par Samsung : le NQ8 AI Gen 3. Cette puce, qui est dotée d’un moteur d’IA (NPU) deux fois plus rapide que la génération précédente, offre une qualité d’image inégalée et améliore la mise à l’échelle en résolution 8K.

De plus, les amateurs de sport profiteront au maximum de l’un de ses points forts : le AI Motion Enhancer Pro. Une technologie capable de détecter automatiquement le sport qui est diffusé, améliorant ainsi le mouvement avec son moteur d’intelligence artificielle et réduisant les distorsions d’éléments. Par exemple, il permet de mieux distinguer la balle lors d’un match de tennis.

En résumé, vous profiterez d’un impressionnant écran QLED avec des niveaux de luminosité élevés, une netteté excellente et des couleurs vives. Et ce n’est pas tout, car il dispose également de l’AI Energy Mode, une fonction de SmartThings qui maximise les économies d’énergie dans le foyer, réduisant ainsi les coûts d’électricité pour les utilisateurs.

S95D, le modèle OLED phare en 2024

En ce qui concerne la gamme de téléviseurs OLED, Samsung présente une nouvelle star : le modèle S95D. Nous avons affaire à une Smart TV avec des noirs plus profonds, des contrastes plus nets et des couleurs plus précises, qui bénéficie désormais également d’une couche antireflets améliorée par rapport au modèle précédent.

Comme vous pouvez le constater dans les images suivantes, l’écran mat du nouveau modèle S95D repousse complètement les reflets de l’anneau de lumière, situé juste devant le téléviseur. En revanche, on peut parfaitement distinguer l’anneau de lumière sur le panneau du modèle précédent, qui est également placé à l’avant.

Nouvelle gamme d’appareils électroménagers avec IA

Outre les Smart TV, les appareils électroménagers avec IA de Samsung font également leur entrée dans nos foyers dans le but de faciliter notre vie quotidienne. C’est la nouvelle ligne BESPOKE, conçue pour offrir des expériences de cuisine connectées et personnalisées, que nous avons commencé à découvrir il y a quelques mois avec le lave-linge Samsung BESPOKE AI Ecobubble, l’un des meilleurs du moment.

Eh bien, le nouveau lave-linge BESPOKE AI, doté d’une efficacité énergétique de qualité A, dispose de cinq capteurs qui ajustent intelligemment les performances de lavage pour chaque charge. Et ce n’est pas la seule nouveauté présentée lors du « World of Samsung », car le nouvel aspirateur robot BESPOKE Jet Bot Combo est capable d’analyser la saleté ou de reconnaître les objets pour les éviter avant de les percuter.

Enfin, Samsung ne pouvait pas oublier le grand protagoniste de toute cuisine, c’est pourquoi ils ont lancé le nouvel appareil électroménager Family Hub. Celui-ci dispose de fonctions exclusives et totalement innovantes, telles que la technologie AI Vision Inside, qui utilise une caméra interne pour identifier les produits qui entrent et sortent du réfrigérateur, ce qui facilite la gestion des aliments à la maison.