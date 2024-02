L’horaire de bureau curieux que Xiaomi vous impose pour déverrouiller le bootloader de HyperOS : seulement ces deux jours alternés et à ces heures

Deux jours par semaine et avec un horaire (chinois) de bureau. Ce sont les nouvelles conditions que Xiaomi impose à ceux qui souhaitent demander le déblocage du bootloader ou du chargeur de démarrage du système d’exploitation HyperOS.

En effet, cela vous permet d’installer des ROM personnalisées et de mettre/enlever des éléments sur votre téléphone – toujours sous votre propre responsabilité. Et depuis que Xiaomi a annoncé la méthode officielle pour le faire avec le récent HyperOS, le nombre d’intéressés est énorme et cela nécessite la gestion et l’attention habituelle d’un bureau.

Horaires Xiaomi pour le déblocage du bootloader : uniquement les mardis et jeudis

Lorsqu’il y a des modèles de Xiaomi, Redmi et POCO qui n’ont pas encore reçu la mise à jour officielle d’HyperOS, ceux qui l’ont déjà peuvent débloquer le chargeur de démarrage en le demandant formellement à Xiaomi, afin que tout le processus soit officiel. Pour cela, vous devez remplir certaines conditions :

Votre application Xiaomi Community doit avoir la version 5.3.31.

Votre compte de la Communauté Xiaomi doit être actif pendant au moins 30 jours (vous n’avez pas besoin d’être de niveau 5 comme en Chine)

Pour vous inscrire, vous devez configurer votre région de la Communauté Xiaomi comme « Global »

Après avoir configuré la région globale, une nouvelle entrée « Déverrouiller le bootloader » apparaîtra dans la section « Moi ».

Après une inscription réussie, vous devrez attendre 72 heures pour obtenir la vérification du déblocage du chargeur de démarrage.

Votre licence de déblocage n’est valable que pendant 1 an

Vous pouvez débloquer un maximum de 3 appareils Xiaomi par an avec la licence de déblocage

Comme en Chine, si vous étiez sur MIUI, vous ne pourrez pas recevoir la mise à jour d’HyperOS, mais si vous avez déjà HyperOS, vous pourrez continuer à recevoir des mises à jour OTA

Seulement 2000 licences de déblocage sont accordées et enregistrées par jour, si vous ne pouvez pas vous inscrire, essayez à nouveau le lendemain.

Mais il y a plus, une condition qui concerne le processus d’inscription lui-même, pour lequel vous devez contacter Xiaomi, et qui est régi par un horaire de bureau les jours alternés. En réalité, vous ne pouvez essayer de le demander que deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, de 10 heures du matin à 16 heures de l’après-midi, jours auxquels le personnel de Xiaomi évaluera votre demande et décidera si elle est raisonnable ou non.

Comment débloquer le bootloader ou le chargeur de démarrage du système d’exploitation HyperOS

Manipuler le ‘bootloader’ est quelque chose que seuls les experts et/ou les développeurs devraient faire, car sinon vous risquez de briquer votre téléphone et de le transformer en presse-papiers design – dans des cas extrêmes. Mais si vous le faites correctement, vous avez un smartphone que vous pouvez configurer selon votre goût à des niveaux impossibles avec un téléphone dont le bootloader est verrouillé.

Si vous souhaitez essayer, dans cet article nous vous expliquons tout ce dont vous avez besoin, et comment effectuer le déblocage une fois que vous avez la permission de Xiaomi.

Via | Planeta Xiaomi