Apple transforme iMessage en l’application de messagerie la plus sécurisée grâce à un nouveau protocole « post-quantique »

La société de la pomme croquée met en place PQ3 dans iMessage pour prévenir les futures attaques quantiques

La sécurité de la plateforme de messagerie sera renforcée après la mise en place du protocole

PQ3 est le nouveau protocole de sécurité d’Apple. La société de la pomme croquée affirme qu’il s’agit d’un blindage qui la protégera même contre les attaques avancées de calcul quantique, effectuées par des ordinateurs capables de réaliser des calculs à des vitesses jamais vues auparavant. Il a déjà été ajouté aux versions bêta d’iOS 17.4, iPad OS 17.4, macOS 17.4 et watchOS 10.4.

Un système qui anticipe l’avenir

La mise en place de PQ3 est une initiative d’Apple pour anticiper l’avenir, comme indiqué dans le communiqué annonçant son arrivée. Elle indique que bien que les machines quantiques pour mener des attaques informatiques n’existent pas encore, elles pourraient le faire dans le futur. Cela permettrait aux hackers de collecter des données dès maintenant et de les décrypter avec ces machines lorsqu’elles seront disponibles. PQ3 empêchera cela de se produire.

Ce « protocole post-quantique » de sécurité remplacera les protocoles de sécurité actuels d’iMessage d’ici la fin de l’année. Il a déjà été ajouté aux versions bêta d’iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 17.4 et watchOS 10.4, et sera disponible dans les versions finales. En ce qui concerne visionOS, le système d’exploitation des nouvelles lunettes de réalité mixte, PQ3 ne sera pas incorporé lors du déploiement initial.

Pour Apple, cela fait de iMessage la plateforme de messagerie la plus sécurisée au monde. La société basée à Cupertino différencie deux capacités de sécurité : la cryptomonnaie classique et la cryptomonnaie post-quantique. Le niveau 0 et le niveau 1 de sécurité se trouvent dans la première, tandis que le niveau 2 et le niveau 3 se trouvent dans la seconde.

Avant l’arrivée de PQ3, iMessage se trouvait au niveau 1 ; cependant, avec sa mise en place, il atteindra le niveau 3. Cela en fera la plateforme de messagerie, du moins l’une des plus populaires, la plus sécurisée de la planète, même devant Signal, qui a récemment amélioré ses options de confidentialité.

Voici comment chaque niveau est défini selon Apple :