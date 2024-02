La nouvelle caméra de sécurité Xiaomi peut distinguer si votre clôture a été franchie par un chat ou un voleur, et vous pouvez économiser une crise cardiaque en cours de route

La sécurité a sa place dans le catalogue Xiaomi, et en réalité beaucoup, car la société ne vend pas seulement des caméras de vidéosurveillance, mais aussi des capteurs, des serrures électroniques, des portiers avec caméra numérique, etc., et tout est connecté à votre téléphone.

La dernière addition à cette liste? Une caméra pour une utilisation en extérieur et qui est appelée à être leur caméra la plus puissante, équipée d’une technologie de détection impressionnante pour la gamme de prix à laquelle elle est destinée. Capacité de capturer quelqu’un entrant chez vous ou la beauté du paysage en mode « time-lapse ».

Xiaomi caméra extérieure CW500

La Xiaomi CW500 est capable de filmer avec une résolution de 3K en utilisant un appareil photo de 5 mégapixels et une lentille grand angle f/1.6. Cela garantit un enregistrement net et détaillé, même dans des conditions d’éclairage difficiles. Avec des fonctions de vidéo HDR haute dynamique, le CW500 équilibre l’exposition, préservant ainsi les détails essentiels dans des environnements lumineux et sombres.

Un de ses points forts est sa grande sensibilité à la détection de personnes et de véhicules, à laquelle s’ajoute le support du module IA. Cela, combiné avec les alarmes sonores et visuelles, crée une bonne méthode de dissuasion contre les intrusions potentielles. La classification IP66 professionnelle, résistante à la poussière et à l’eau, garantit la résistance de la caméra aux conditions météorologiques adverses, assurant un fonctionnement ininterrompu tout au long de l’année.

Une caméra avec Wi-Fi 6 et chiffrement des données

Une autre caractéristique de Xiaomi est les options de connectivité physique de la caméra : le CW500 dispose de la technologie Wi-Fi 6 à double bande qui améliore l’intensité et la portée du signal pour une transmission vidéo HD sans interruption. Et également une connexion filaire pour une transmission de données stable, avec une puce de sécurité Mijia intégrée offrant un chiffrement solide et une protection des données de l’utilisateur.





La flexibilité est essentielle avec la conception panoramique horizontale et verticale à double tilt du CW500, permettant d’ajuster les angles de vision depuis votre téléphone via l’application Mijia. La communication bidirectionnelle, améliorée par la réduction du bruit AI, facilite la transmission audio claire, même dans des environnements bruyants en extérieur.

Une caméra pour divers usages et environnements, pas seulement pour la maison

En plus de la surveillance, le CW500 offre des possibilités créatives avec sa fonction de photographie en mode time-lapse pour capturer une scène ou un paysage extérieur au fil du temps. La compatibilité avec l’affichage multi-terminaux permet un accès à distance via des smartphones, des tablettes, des enceintes avec écran tactile et des téléviseurs Xiaomi, garantissant ainsi le confort et l’accessibilité.

Le meilleur, c’est qu’elle possède plusieurs options de stockage, y compris local, dans le cloud et NAS, ce qui fait que ce Xiaomi CW500 peut s’adapter à divers scénarios d’installation, en fonction de vos besoins.





Vous pouvez déjà réserver le CW500 en Chine pour 299 yuans, soit seulement 34 euros, et aujourd’hui même il est sorti sur le marché. Nous ne savons pas encore s’il sera disponible dans d’autres régions, mais le catalogue des caméras de sécurité de Xiaomi en Occident est vaste, ce qui nous laisse penser que oui.

Source | GizmoChina