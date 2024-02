La Samsung Galaxy Fit3 n’a plus de secrets : une nouvelle fuite révèle toutes ses caractéristiques

Une récente fuite du média TheTechOutlook dévoile toutes les spécifications de la nouvelle Samsung Galaxy Fit3 avant son lancement.

La nouvelle Samsung Galaxy Fit3 sera disponible en plusieurs options de couleur pour les bracelets, notamment en vert et en orange.

En même temps qu’il prépare la présentation de deux nouveaux smartphones pas cher basés sur le Galaxy A15 5G, les Galaxy F15 5G et Galaxy M15 5G, Samsung finalise également les détails pour le lancement de son nouveau bracelet sportif, le Galaxy Fit3, qui arrivera sur le marché trois ans après la sortie de son prédécesseur, le Galaxy Fit2.

Ainsi, après avoir pu voir, fin du mois dernier, les premières images officielles de la Galaxy Fit3, une nouvelle fuite vient de confirmer toutes les caractéristiques et spécifications du nouveau bracelet intelligent de la marque coréenne.

Samsung Galaxy Fit3 : tout ce que nous savons sur le nouveau bracelet sportif de Samsung

Le média TheTechOutlook a eu accès au matériel de formation du personnel chargé de la Galaxy Fit3, qui confirme toutes les caractéristiques du nouveau bracelet intelligent de l’entreprise.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran partagées par ledit média, le Samsung Galaxy Fit3 aura un boîtier en aluminium avec un seul bouton sur le côté droit et sera équipé d’un écran AMOLED de 1,6 pouces avec une résolution de 256 x 402 pixels et une densité de pixels de 302 ppp qui sera protégé par un verre incurvé 2,5D.

De plus, le Galaxy Fit3 disposera de 16 Mo de RAM, de 256 Mo de stockage interne, d’une batterie de 208 mAh qui promet jusqu’à 13 jours d’utilisation avec une seule charge, d’une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM et de la certification IP68 qui le protège contre l’eau et la poussière.

Par ailleurs, en tant que bracelet sportif de qualité, le Samsung Galaxy Fit3 dispose de 101 modes d’entraînement différents et vous permettra de suivre automatiquement six d’entre eux. De même, ce nouveau bracelet intelligent vous permettra également de suivre en permanence la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang, les pas quotidiens, le niveau de stress, les entraînements, la durée et la qualité du sommeil.

Quant au reste des fonctionnalités du Samsung Galaxy Fit3, il est à noter qu’il dispose d’un mécanisme qui vous permet de changer facilement les bracelets, d’un système d’exploitation propriétaire appelé rtOS qui vous permettra de le synchroniser avec Samsung Health, mais qui vous empêchera d’installer des cadrans et des applications tierces, ainsi que de fonctions de détection des chutes et d’appel d’urgence SOS grâce auxquelles vous pourrez avertir les contacts d’urgence en cas d’accident pendant un entraînement et avoir besoin d’aide.