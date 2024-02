Le pistolet de massage de Xiaomi dont vous avez besoin pour le cou et les douleurs de dos est en promotion aujourd’hui (très réduite)

Avec un rythme de vie comme celui d’aujourd’hui, et si en plus votre travail implique une posture répétitive, il est normal d’avoir mal au cou, aux lombaires ou aux épaules en rentrant chez vous. En réalité, les douleurs du dos sont l’une des principales causes d’absence au travail tout au long de l’année dans de nombreux pays. C’est là que ce dispositif exotique de Xiaomi intervient : un masseur en forme de pistolet.

Imaginez un appareil avec un design de type pistolet, comme un sèche-cheveux portable. C’est ainsi que se présente le Xiaomi Massage Gun Mini, le pistolet de massage de Xiaomi qui coûte 99,99 euros, mais qui est aujourd’hui en promotion à 69,99 euros, soit une réduction de 30€.

Xiaomi Massage pistol MINI

* Les prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision

Xiaomi Massage Gun Mini

Créé pour ceux qui ne peuvent pas se permettre un massage chaque fois qu’ils en ont envie, le Xiaomi Massage Gun Mini est un pistolet pour détendre les bases musculaires et la fascia, qui est l’ensemble des tissus conjonctifs situés entre les muscles, les os et les articulations et qui relient et protègent toutes les structures corporelles de notre organisme. Ces tissus peuvent devenir rigides ou s’enflammer en raison du stress, de l’exercice ou d’une mauvaise posture, entraînant des douleurs et de la fatigue.





Cette « pistolet de relaxation » utilise une technologie de vibration à haute fréquence pour stimuler et détendre les tissus conjonctifs, améliorant ainsi la circulation sanguine et l’élasticité musculaire. Il est équipé d’un moteur ultra silencieux sans balais, à haute vitesse, qui offre une puissance de 190 mN·m sur une profondeur de 6 mm, suffisante pour stimuler et détendre les bases musculaires.

Un pistolet de massage 30 euros moins cher

Le Xiaomi Massage Gun Mini peut atteindre 2 500 rotations par minute en mode vitesse maximale, avec deux autres modes de 1 600 et 2 000 tr/min pour régler son intensité. Le modèle est équipé d’une batterie de 2600mAh avec une charge USB de Type-C qui offre une autonomie allant jusqu’à 13 heures d’utilisation continue, ou de petites séances d’environ 10 minutes pendant environ 30 à 35 jours, soit plus d’un mois avec une seule charge.





De plus, il comprend trois embouts différents pour chaque zone du corps, un embout en forme de balle pour les épaules, le dos, les bras, les hanches et les jambes ; un embout plat pour la tension dans la tête et le visage ; et un embout en forme de « U » pour la région lombaire, la colonne vertébrale et les jambes.

Xiaomi Massage pistol MINI

* Les prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision