Xiaomi avait un grand secret pour ses tablettes avec HyperOS et nous connaissons déjà tout leur potentiel: leur nouveau mode PC arrive pour dynamiter le marché

Sûrement la grande majorité d’entre vous vous souviendrez que Xiaomi a déjà flirté avec un mode PC assez puissant sur son Xiaomi Pad 5, mais ce que la marque vient d’officialiser aujourd’hui va bien au-delà d’avoir simplement un bureau intégré sur notre tablette pour simuler les fonctions que nous pouvons effectuer avec notre ordinateur personnel.

En effet, comme nous avons pu le découvrir grâce à l’équipe de ITHome, le nouveau Xiaomi Pad 6S Pro introduira un nouveau mode PC qui offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes liées à l’utilisation de notre ordinateur Windows. Il est vrai que cela ne sera pas compatible avec n’importe quel appareil, mais au moins nous pouvons déjà vous raconter tous les détails pour que vous puissiez avoir une idée de tout le potentiel qu’il a.

HyperOS rapproche autant que possible la conversion de votre tablette Xiaomi en un PC

Comme nous le disons, cette nouvelle fonctionnalité a été confirmée par Xiaomi pour son nouveau Pad 6S Pro, mais tout semble indiquer que les utilisateurs ayant une Xiaomi Pad 6 pourront également en profiter avec une mise à jour qui arrivera plus tard via OTA même si, malheureusement, il semble que les Xiaomi Pad 5 ne le recevront pas.

Comme nous l’a montré la marque elle-même, ce nouveau mode est conçu pour deux utilisations principales. La première a à voir avec la possibilité d’avoir un deuxième moniteur sans fil de ce que nous voyons sur notre PC, une fonction que nous avons déjà vue sur les iPad d’Apple et que Xiaomi souhaite maintenant reproduire.

En principe, cette fonction pourra être utilisée avec n’importe quel ordinateur intégrant le système d’exploitation Windows 11 et sera optimisée grâce à une technologie de haute efficacité développée par Xiaomi qui permet d’avoir une très faible latence dans la connexion. Grâce à cela, nous pourrons utiliser la tablette comme un écran secondaire sans avoir besoin de la connecter par câble, donc la polyvalence sera énorme à cet égard.





Mais sans aucun doute, la deuxième utilisation qui va être intégrée est celle qui nous a le plus enthousiasmés. Cela consiste à pouvoir utiliser notre ordinateur à distance sans avoir besoin d’être physiquement connectés, tout cela sans renoncer à exécuter des tâches à haute performance et en pouvant exécuter du code à distance et effectuer du rendu vidéo comme si l’ordinateur était à proximité, ce qui est vraiment impressionnant.

Ainsi, nous pourrions travailler de n’importe où avec notre tablette Xiaomi sans avoir besoin de transporter l’ordinateur avec nous et en pouvant profiter de tout son matériel à distance. Nous ne savons pas encore comment fonctionnera ce nouveau mode, mais cela peut certainement être un tournant dans l’industrie, en amenant l’utilisation de notre tablette à un niveau que aucune autre marque n’a réussi à atteindre.

Via | ITHome