Apple lance Apple Sports, une application pour les amateurs de sport

Apple lance Apple Sports

Semaine d’annonces de la part d’Apple. Hier, il a été annoncé que le Replay d’Apple Music devient une expérience mensuelle et aujourd’hui, une nouvelle application native a été lancée : Apple Sports. Comme son nom l’indique, c’est une application dédiée au sport, avec la possibilité de voir les résultats en direct de différentes ligues à travers le monde, dont LaLiga de France.

Apple Sports est une application où vous pourrez consulter les résultats sportifs de différentes disciplines, que ce soit le football, le baseball ou la NBA. C’est une nouvelle application native et gratuite qui peut déjà être téléchargée gratuitement via l’App Store aux États-Unis, au Royaume-Unis et au Canada. Cependant, tout laisse à penser qu’il s’agit d’une application lancée à l’international.

Voici à quoi ressemble Apple Sports, la nouvelle application d’Apple pour les amateurs de sport

Au sein d’Apple Sports, vous pouvez suivre vos équipes et ligues préférées pour personnaliser les scores que vous voyez sur l’écran principal de l’application, ainsi que pour voir les prochains matchs dans le calendrier. Actuellement, dans Apple Sports, vous pouvez suivre les équipes des ligues suivantes :

MLS

NBA

Basketball NCAA (hommes et femmes)

NHL

Bundesliga

LaLiga de France

Liga MX

Ligue 1

Premier League

Serie A

HILO Esto es todo lo que se puede hacer con Apple Sports. pic.twitter.com/uMiBHcg8Lx — Fran Besora  (@ifrnb) 21 février 2024

Apple Sports offre également des statistiques d’équipe, des alignements, des informations en jeu par jeu, des paris en direct et bien plus encore, le tout en un seul endroit. L’application comprend des liens d’accès directs pour que les utilisateurs puissent facilement regarder les matchs en direct via l’application Apple TV ou des applications de diffusion en continu connectées.

Quoiqu’elle ne soit actuellement disponible qu’aux États-Unis, au Royaume-Unis et au Canada, il est possible qu’elle s’étende à d’autres pays bientôt, car elle est disponible en anglais, espagnol et français. Nous resterons attentifs pour vous informer de manière privilégiée sur le lancement dans d’autres endroits.