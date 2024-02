Google lance Gemma, une version plus légère de Gemini ouverte à tous

Gemma est la nouvelle famille de modèles d’IA de Google, ouverte et basée sur l’architecture de Geminie

Gemma est le nom donné par Google à sa nouvelle famille de modèles d’IA en code ouvert

Après Gemini, voici Gemma. Google ne cesse d’innover dans le domaine de l’IA, et une semaine après le lancement de Gemini 1.5, la dernière version de son modèle, l’entreprise a officialisé sa famille de modèles de langage en code ouvert, baptisée Gemma en hommage au modèle original.

Gemma : une famille de modèles d’IA en code ouvert basée sur Gemini

Avec cette nouvelle famille, Google a pour objectif d’aider les développeurs et chercheurs spécialisés en IA à disposer des outils nécessaires pour construire des avancées en intelligence artificielle de manière responsable.

Il s’agit d’une famille de modèles légers basés sur les mêmes recherches et technologies utilisées pour le développement de Gemini. De plus, elle a été développée par l’équipe de Google DeepMind.

Dans un premier temps, le modèle sera lancé en deux tailles différentes : Gemma 2B et Gemma 7B. De plus, l’entreprise met à disposition des développeurs et chercheurs une boîte à outils pour l’IA générative responsable qui fournit les ressources nécessaires pour appliquer les bonnes pratiques lors du développement d’applications basées sur les modèles Gemma.

Étant donné que les modèles de Gemma partagent une partie de leur architecture avec Gemini, Google assure qu’ils offrent les meilleures performances de leur catégorie par rapport à d’autres modèles ouverts. En effet, les modèles de Gemma peuvent s’exécuter localement sur des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Comparé à Llama-2 (la dernière version du modèle ouvert de Meta), Gemma le surpasse dans presque toutes les capacités mesurées dans le benchmark.

Étant donné sa philosophie de modèle ouvert, Gemma est disponible pour tous les développeurs et chercheurs qui souhaitent l’utiliser, gratuitement. Google a mis en place une page Web proposant des ressources, des guides et tous les outils nécessaires pour commencer à créer des outils d’IA basés sur Gemma.