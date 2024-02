L’alternative ultra sécurisée à WhatsApp est maintenant plus privée : tu n’as plus besoin de partager ton numéro de téléphone

Signal a introduit 3 nouveautés pour garantir votre vie privée

Cette application est l’une des meilleures alternatives à WhatApp

Signal est l’une des alternatives les plus sécurisées et privées à WhatsApp. Il s’agit d’une application de messagerie qui remplit des fonctions très similaires, tout comme Telegram. Sa grande confidentialité a été renforcée par les trois nouvelles possibilités qu’elle a introduites : les numéros ne seront pas visibles pour n’importe quel utilisateur, vous pourrez discuter sans donner votre numéro et personne ne pourra vous trouver uniquement avec votre numéro. Ces possibilités sont facultatives, ceux qui souhaitent préserver leur vie privée comme jusqu’à présent pourront continuer à le faire.

Comment fonctionne chaque nouveauté

Nous expliquerons maintenant comment fonctionne chaque nouveauté de Signal, mais d’abord, nous devons préciser certaines choses. Premièrement, ces possibilités sont en phase bêta, bien qu’elles seront disponibles pour tous les utilisateurs dans les prochaines semaines. Deuxièmement, tout est facultatif, vous pouvez continuer à utiliser l’application comme avant, en affichant votre numéro ou en étant trouvable via celui-ci.

Les numéros ne seront pas visibles pour n’importe qui

La première nouvelle fonctionnalité est que les numéros ne seront plus visibles pour n’importe quel utilisateur. Jusqu’à présent, lorsque nous discutions, que ce soit dans une conversation individuelle ou dans un groupe, notre numéro de téléphone était affiché. Cela sera désormais facultatif, vous pourrez choisir de ne pas l’afficher et qu’il n’apparaisse que pour les personnes qui nous ont enregistrés. Votre photo de profil et la photo seront toujours visibles.

Discuter sans donner le numéro

Il ne sera plus nécessaire que quelqu’un connaisse votre numéro pour initier une conversation sur Signal. Au lieu de donner votre numéro, vous pourrez désormais créer un nom d’utilisateur, afin que les personnes puissent vous trouver de cette manière. À cela s’ajoute la possibilité de créer des codes QR, afin que quiconque souhaite discuter avec vous puisse simplement les numériser et ainsi démarrer la conversation.

Le nom d’utilisateur ne sera pas visible pour ceux qui vous ont enregistré, il n’apparaîtra même pas sur votre profil. De plus, ceux qui veulent vous parler de cette manière spécifique devront connaître précisément votre nom d’utilisateur, car il le cherchera dans l’application, mais aucune suggestion ne sera affichée dans la barre de recherche, il sera donc indispensable de savoir exactement quel est votre nom d’utilisateur.

Personne ne pourra vous trouver avec votre numéro

De plus, Signal permet également à personne de vous trouver dans la recherche des numéros, même s’il possède votre numéro et qu’il le tape littéralement. Ainsi, il lui sera impossible de vous envoyer un message de cette manière.

Il est possible de choisir entre rendre cette fonction impossible ou la rendre possible, en permettant à n’importe qui de vous parler en connaissant simplement votre numéro. Dans ce dernier scénario, cela fonctionne comme WhatsApp : si vous recevez un message d’un inconnu, vous pouvez directement le bloquer ou lui donner la permission de vous parler.