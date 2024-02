Xiaomi 14 Ultra : nous savions qu’il apporterait un grand appareil photo mais nous ne savions rien de cette nouvelle technologie intelligente

Le lancement du prochain leader du catalogue de téléphones Xiaomi, et candidat sérieux au titre de meilleur téléphone photo du marché, est imminent. Xiaomi va présenter son Xiaomi 14 Ultra, fruit de nombreux développements perfectionnés au fil des années et qui apporteront maintenant quelque chose de crucial pour l’avenir de la ligne. L’intelligence artificielle va entrer en jeu de manière percutante avec un nouveau développement de l’entreprise.

Lei Jun se vante déjà de ce que peut faire le nouveau Xiaomi AISP de la marque asiatique. Un Xiaomi AISP assisté par une nouvelle intelligence artificielle développée par la marque et qui fera ses débuts à bord du Xiaomi 14 Ultra. Une intelligence artificielle qui travaillera sur plusieurs niveaux pour offrir, entre autres choses, un zoom numérique d’une qualité jamais vue auparavant. Sans aucun doute, une véritable prouesse au service de l’HyperOS qui fera fonctionner le téléphone.

Xiaomi AISP : un autre niveau pour les portraits avec le Xiaomi 14 Ultra

Il est évident que Xiaomi cherche à créer un jeu de mots reconnaissable avec la création du nom de son AISP. En photographie, l’ISP est une puce physique, un processeur d’images qui répond au nom anglais d’Image Signal Processor et qui est chargé d’interpréter la lumière captée par l’objectif de l’appareil photo et de la convertir en fichier numérique. Dans le cas du nouveau Xiaomi AISP, ses initiales correspondent à Artificial Intelligence Super Photography. Super photographie avec intelligence artificielle. Cela promet.

Lu Weibing, porte-parole de Xiaomi, a expliqué sur Weibo en quoi consiste ce nouveau système d’intelligence artificielle photographique au service du Xiaomi 14 Ultra. Weibing parle de l’importance de trouver un équilibre parfait entre le sujet photographié et le paysage qui l’entoure. Un équilibre qui permettra à aucune des parties d’éclipser l’autre, créant ainsi la façon dont Xiaomi capture les portraits pour les utilisateurs.



Portrait capturé avec le Xiaomi 14 Ultra



Le nouveau Xiaomi AISP s’intègre avec le matériel du Xiaomi 14 Ultra, tant avec les puces internes qu’avec chacune des quatre caméras que le téléphone portable portera. Au cœur du Xiaomi AISP, nous trouverons quatre modèles clés : FusionLM, ToneLM, ColorLM et PortraitLM. Chacun d’eux sera chargé de traiter des aspects spécifiques des photographies prises avec le Xiaomi 14 Ultra. Par exemple, PortraitLM se spécialisera dans la capture des lumières et des ombres et dans l’amélioration des textures de la peau.

Mais le Xiaomi AISP ne se contentera pas d’améliorer les portraits. Lei Jun vantait également les détails atteints par le Xiaomi 14 Ultra dans une photographie capturée avec un zoom de 30x. Le Xiaomi AISP travaillera également pour le zoom numérique ainsi que pour la photographie nocturne avec le téléphone, les panoramiques et tout ce qui concerne les photographies du Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi veut marquer un tournant dans la photographie mobile avec l’arrivée du Xiaomi 14 Ultra et met tout en œuvre pour peaufiner chaque détail. Depuis les objectifs Leica qui accompagnent la marque depuis des générations jusqu’à l’arrivée de cette nouvelle intelligence artificielle qui promet d’être One Punch sur la table du panorama mobile. Si le Xiaomi 13 Ultra était déjà en lice pour être le meilleur téléphone photo de l’année, le Xiaomi 14 Ultra pourrait enfin briser le plafond qui sépare Xiaomi de cette réussite. Une autre étape pour une entreprise qui, rappelons-le, n’est que depuis moins de 15 ans sur le marché.