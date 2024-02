La surprise surgit : Apple confirme que la batterie des iPhone 15 est meilleure que ce que nous pensions

Les cycles de charge nécessaires pour atteindre 80% de santé de la batterie sur les iPhone 15 ont doublé, passant de 500 à 1000 cycles.

La batterie des iPhone 15 est meilleure que ce que nous pensions

Apple a récemment lancé la quatrième version bêta d’iOS 17.4, qui comprend une section de paramètres de batterie actualisée pour les iPhone 15. En effet, dans cette section, une nouvelle fenêtre d’information apparaît, expliquant aux utilisateurs que les cycles de charge nécessaires pour atteindre 80% de santé de la batterie ont doublé, passant de 500 à 1000 cycles.

Qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien, les batteries de tous les iPhone 15 dureront plus longtemps car elles se dégraderont plus lentement. Rappelons qu’il est généralement recommandé de remplacer la batterie d’un iPhone lorsqu’elle atteint 80% de santé, ce qui se produit après 500 cycles de charge complets. Avec ce changement sur les iPhone 15, il sera possible d’effectuer 1000 cycles de charge avant de devoir remplacer la batterie.

La batterie de tous les iPhone 15 est meilleure que ce que nous pensions

En effet, après avoir lancé la quatrième version bêta d’iOS 17.4 pour les développeurs, la société à la pomme a publié un nouveau document de support indiquant que les batteries de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus, de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max sont conçues pour conserver 80% de leur capacité d’origine après 1000 cycles de charge complets dans des conditions idéales, par rapport aux 500 cycles de charge annoncés pour tous les modèles plus anciens d’iPhone.

Selon les informations obtenues par le média spécialisé dans Apple, MacRumors, les tests réalisés par Apple pour vérifier cela consistaient à charger et décharger la batterie 1000 fois, bien que aucune information supplémentaire n’ait été fournie sur le processus suivi. Cette amélioration a été rendue possible grâce à l’ amélioration des composants et de la gestion de l’énergie.

L’augmentation de 500 à 1000 cycles signifie que la capacité maximale de la batterie de tous les iPhone 15 pourrait mettre plus de temps à diminuer jusqu’à 80% par rapport à d’autres modèles d’iPhone. Cependant, dans son document de support, Apple mentionne que la durée de vie de la batterie de n’importe quel modèle d’iPhone dépend en fin de compte de la façon dont l’appareil est régulièrement utilisé et chargé.

iOS 17.4 sera lancé avant le 6 mars afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques. Il comportera des nouveautés telles que la possibilité de télécharger des applications via des stores alternatifs, une option pour choisir le navigateur par défaut, de nouveaux emoji, une nouvelle fonctionnalité en direct pour le chronomètre, ou une nouvelle fonction améliorant l’expérience de l’application Podcasts.