Les fonctionnalités de Galaxy AI seront également disponibles sur les montres connectées de Samsung

Les montres intelligentes de Samsung auront Galaxy AI: voici le plan de l’entreprise pour rendre ses produits plus intelligents

Galaxy AI arrivera sur les Galaxy Watch de Samsung : l’IA sera la clé de l’avenir de Samsung

Samsung est convaincu que l’avenir de ses appareils passe par l’Intelligence Artificielle. Dans le cadre de l’Unpacked où nous avons pu découvrir les nouveaux Samsung Galaxy S24, S24+ et 24 Ultra, l’existence de Galaxy AI a également été révélée au monde. Ces fonctionnalités d’Intelligence Artificielle sont l’atout principal de leurs nouveaux appareils mobiles, mais elles ne seront pas exclusives et Galaxy AI arrivera sur les montres de Samsung.

Caractéristiques et fonctionnalités basées sur l’IA pour les nouvelles Galaxy Watch de Samsung. Les possibilités offertes par ces dispositifs sont énormes et, pour le moment, rien n’est encore défini. Logiquement, on s’attend à ce que l’intégration de l’IA soit utile pour quantifier les informations obtenues par la montre.

Galaxy AI arrivera sur les Galaxy Watch de Samsung

C’est TM Roh, le président de Samsung mobile, qui a expliqué cette décision dans une publication officielle. Tout au long des lignes qui composent le communiqué, on peut lire que GALaxy AI sera développé pour différents dispositifs, services et produits.

Plus précisément, TM Roh a indiqué que « Dans un avenir proche, certains dispositifs portables de la gamme Galaxy utiliseront l’IA pour améliorer la santé numérique et ouvrir une ère entièrement nouvelle d’expériences de santé intelligentes élargies. Samsung continuera à enrichir et à étendre les expériences de Galaxy AI dans toutes les catégories grâce à des collaborations avec d’autres partenaires leaders de l’IA dans l’industrie. »

L’exemple le plus clair de ces avancées se trouve dans les Galaxy Buds qui, actuellement, prend en charge les traductions simultanées grâce au mode interprète. Cette fonctionnalité utilisant l’IA n’est que le début pour Samsung.

Ce qui est intéressant et a attiré l’attention, c’est la mention de l’IA appliquée à des fonctionnalités liées à la santé. Il n’y a aucun exemple fourni par Samsung qui pourrait servir de référence pour comprendre les plans de l’entreprise coréenne.

Cependant, l’existence du Galaxy Ring pourrait être la clé pour le succès de ce projet. La bague intelligente de Samsung est l’un de ses produits les plus intéressants, bien qu’elle n’ait pas encore été présentée. Les informations disponibles sont minimes, seuls des rumeurs sur sa taille et les couleurs dans lesquelles elle sera disponible ont pu être obtenues.

Pour l’instant, il est un mystère complet de savoir comment l’IA sera intégrée aux montres intelligentes de Samsung. Ce qui est certain, c’est que cela deviendra une réalité et que le premier appareil axé sur la santé doté de Galaxy AI peut-être le Galaxy Ring.