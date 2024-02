La batterie de l’iPhone 15 dure beaucoup plus longtemps que prévu par Apple

L’analyse constante qu’Apple effectue sur ses six appareils lui a permis de détecter certains problèmes et d’y réagir immédiatement. Bien entendu, tous ne sont pas négatifs, comme on l’a découvert aujourd’hui. Apple a réévalué la batterie de l’iPhone 15 et a découvert qu’elle durait beaucoup plus longtemps que prévu.

La batterie de l’iPhone 15 dure plus longtemps que prévu

En plus des modifications apportées aux paramètres d’état de la batterie dans iOS 17.4, Apple a d’autres nouvelles sur la batterie de l’iPhone à partager. La société affirme qu’elle met à jour la durée de vie de la batterie de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro.

Apple a initialement déclaré que la batterie de l’iPhone 15 conserverait jusqu’à 80 % de sa capacité d’origine après 500 cycles de charge complète. Aujourd’hui, la société a révélé que l’iPhone 15 peut conserver 80 % de sa capacité d’origine en 1 000 cycles de charge complets.

Apple a retesté ses smartphones

Apple affirme que ses tests impliquaient de charger et de décharger la batterie 1 000 fois dans des circonstances spécifiques qui représentent des cas d’utilisation courants. Cette amélioration est due au fait qu’Apple a effectué des mises à jour continues des composants de la batterie et des systèmes de gestion de l’alimentation au fil des ans.

Apple affirme que ce changement dans la durée de vie de la batterie ne s’applique qu’aux iPhone 15, Plus, Pro et Pro Max. Les modèles d’iPhone précédents continuent d’être évalués comme conservant jusqu’à 80 % de capacité sur 500 cycles de charge complets. La société ajoute toutefois qu’elle étudie également les anciens modèles d’iPhone.

Des informations simples à vérifier sur iOS

Si vous possédez un iPhone 15, vous pouvez vérifier le nombre de cycles de charge de la batterie dans l’application Paramètres et obtenir encore plus d’informations. Il est important de souligner qu’Apple n’affiche pas d’informations sur le cycle de la batterie sur les anciens modèles d’iPhone.

À partir de juin 2025, les smartphones et tablettes présents dans l’UE recevront une note (A à G). Cela indiquera son efficacité énergétique, la longévité de la batterie, sa protection contre la poussière et l’eau et sa résistance aux chutes accidentelles. La longévité de la batterie nécessite au moins 800 cycles de charge, conservant au moins 80 % de sa capacité d’origine. Cela explique en partie pourquoi Apple commence à retester la santé à long terme de ses appareils.