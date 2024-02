Les AirPods 4 et des AirPods Max avec USB-C seront lancés d’ici la fin de l’année

Apple lancera deux nouvelles versions des AirPods 4 et une mise à jour mineure des AirPods Max à la fin de l’année

La gamme AirPods sera presque entièrement mise à jour en 2024

2024 sera une grande année de lancement de nouveaux produits par Apple. Parmi les nouveaux appareils que nous verrons, il y aura les AirPods 4 et les AirPods Max avec USB-C. C’est quelque chose que nous savions déjà, mais qui semble toujours être dans les plans de la société à la pomme, comme l’a indiqué l’analyste Mark Gurman.

Dans la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire Power-On, l’analyste Mark Gurman a affirmé que la société prévoyait toujours de lancer les AirPods 4 et les AirPods Max avec USB-C à la fin de l’année. Deux nouveaux modèles qui seraient rénovés et comporteraient de nombreux changements si l’analyste de Bloomberg est dans le vrai.

AirPods 4 : deux versions et un nouveau design

Pour les AirPods 4, ils arriveront en deux nouvelles versions. Une comme celle que nous connaissons déjà et une autre un peu plus professionnelle avec annulation du bruit, mais sans embouts. Dans les deux cas, nous aurons un design qui s’adaptera mieux à nos oreilles, ainsi que des boîtiers de charge avec USB-C et un petit haut-parleur pour la variante la plus professionnelle.

Avec le lancement de deux nouvelles versions des AirPods 4, Gurman s’attend à ce qu’Apple supprime les autres générations pour éviter toute confusion dans la gamme. Par conséquent, nous aurions deux versions des AirPods 4 et les AirPods Pro de deuxième génération, un modèle dont on attend la troisième génération en 2025.

AirPods Max : une mise à jour silencieuse après près de quatre ans

Mark Gurman n’attend pas une grande mise à jour pour les AirPods Max, sauf un nouveau port USB-C pour une recharge plus rapide et l’écoute audio sans perte via un câble. Au mieux, nous pourrions voir des changements dans leur apparence grâce à l’ajout de nouvelles couleurs.

Il s’agirait donc d’une mise à jour silencieuse après près de quatre ans depuis leur lancement. En ce qui concerne les AirPods Pro 3, leur sortie est prévue pour 2025. Il y a donc un bel avenir en perspective pour la gamme d’écouteurs sans fil de la société à la pomme.