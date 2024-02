Il y aura une Galaxy Ring pour chaque type de personne : la bague intelligente de Samsung aura 8 tailles au choix.

Le Samsung Galaxy Ring veut rendre la collecte de données de santé aussi simple que de respirer: voici tout ce que nous savons à ce sujet

Le Samsung Galaxy Ring arrivera dans trois couleurs différentes et huit tailles : toutes les rumeurs sur cette bague intelligente

Dans le cadre du Unpacked 2024 où ont été dévoilés les nouveaux Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, le Galaxy Ring a également été présenté. Cette bague intelligente qui n’a pas encore été officiellement présentée est l’un des produits les plus intéressants que Samsung a entre les mains et de plus en plus de détails sont connus à son sujet, comme le fait qu’elle sera disponible en 8 tailles différentes.

La taille n’est pas la seule information qui a pu être connue ces dernières heures sur le Samsung Galaxy Ring. En plus des 8 tailles, il sera également disponible dans trois couleurs différentes, permettant aux utilisateurs de choisir le modèle qui leur convient le mieux. Bien entendu, tout cela n’est que rumeurs et Samsung n’a rien confirmé à ce sujet.

Trois couleurs et huit tailles différentes pour le Samsung Galaxy Ring

Malgré le fait qu’il reste un mystère complet, grâce aux rumeurs provenant de différentes sources, on a pu connaître avec presque certitude les données mentionnées. Les trois couleurs dans lesquelles le Samsung Galaxy Ring sera disponible sont encore inconnues, mais ce n’est pas le cas de la taille, et en réalité, il a été possible de constater qu’il commencerait à la taille 6 et atteindrait la taille 13.

Étant une bague intelligente, les couleurs attendues sont le noir, l’argenté et le doré. Le dernier pourrait être le plus controversé, bien que tout cela ne soit que spéculation. Le concurrent direct du Samsung Galaxy Ring est l’Oura qui, à son tour, est disponible en six couleurs différentes et dont les matériaux varient en fonction de la finition.

Le Galaxy Ring se trouve à la phase de prototype, mais la production à grande échelle devrait commencer au cours du deuxième trimestre 2024. Cet appareil est conçu comme un complément moins envahissant qu’une montre intelligente et qui permettra de comptabiliser des informations liées à la santé de manière presque imperceptible.

Samsung n’a pas encore confirmé quand il annoncera officiellement son Galaxy Ring, mais selon les informations de ETNews, la date prévue sera lors de l’événement Galaxy Unpacked de la deuxième quinzaine de juillet. Lors de cet événement, nous aurons également un premier aperçu des nouveaux téléphones pliables de la marque.

Lors de cet événement, on s’attend à l’annonce des Samsung Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, bien que le Galaxy Ring puisse leur voler la vedette en étant le produit le plus remarquable développé par l’entreprise sud-coréenne. En attendant, la seule chose à faire est d’attendre patiemment les prochaines fuites d’informations.