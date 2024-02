Bixby devient plus utile grâce à l’IA Samsung Galaxy

Vous pourrez activer des fonctionnalités aussi puissantes que l’Interprète uniquement avec votre voix !

L’interface de Bixby, l’assistant intelligent de Samsung

Les nouveautés de Samsung s’enchaînent. Ce matin même, l’entreprise basée à Suwon, Séoul, nous a présenté officiellement le grand nombre d’améliorations liées au son qui arriveront dans les prochaines semaines sur ses principales gammes de produits, tandis que nous avons maintenant plus d’informations sur Galaxy AI et les synergies attendues que Bixby recevra pour améliorer ses réponses « intelligentes ».

L’information vient de Samsung elle-même, qui nous a confirmé qu’en peu de temps, Bixby sera capable de démarrer des fonctions clés de Galaxy AI pour faciliter l’accès à celles-ci pour les utilisateurs de tout appareil Samsung, ce qui améliorera l’utilisabilité de ces fonctions IA en même temps que Bixby, l’assistant qui était presque abandonné.

Les fonctions de Galaxy AI seront accessibles par la voix dans toutes les langues compatibles avec Bixby, qui pourra recevoir et comprendre nos ordres pour activer ‘Live Translate’, l’Interprète ou les autres fonctions d’intelligence artificielle développées par Samsung.

Ainsi, c’est officiel, tout d’abord bien sûr pour les Galaxy S24, ils pourront activer et/ou démarrer les fonctions de Galaxy AI en parlant simplement à Bixby, y accédant ainsi en mode entièrement mains libres et sans avoir besoin de toucher le smartphone à aucun moment.

Cela inclut précisément des fonctions intuitives axées sur la voix telles que Live Translate ou Interpreter, ainsi que d’autres fonctions similaires également utiles, comme la correction orthographique ou la création de résumés d’articles et de pages Web pour que le smartphone les lise en quelques secondes.

Prenons un exemple, si vous engagez une conversation avec quelqu’un qui parle une autre langue, vous n’aurez plus à courir pour sortir et déverrouiller votre smartphone, mais vous pourrez activer Bixby et lui demander : « Bonjour Bixby, lance l’Interprète ». Cela suffira pour que votre mobile Galaxy commence à traduire la conversation, ce qui évidemment facilite l’accès et améliore l’intégration de ces fonctions IA dans notre vie quotidienne.

Si Galaxy AI a été une énorme avancée pour amener les fonctions IA sur le smartphone dans une suite axée sur la fonctionnalité et l’utilité plutôt que sur l’effet visuel, il est vrai que de nombreux utilisateurs se sentiront encore dépassés par le grand nombre d’options et de possibilités qu’ils peuvent activer dans les paramètres de leur téléphone.

Le fait que Bixby puisse activer ces fonctions par la voix et sans courbe d’apprentissage offre une incitation à ce que certains se plongent dans Galaxy AI, donc bienvenue à l’intégration proposée par les Sud-Coréens.

Bien sûr, les commandes de Galaxy AI pour Bixby seront bientôt activées dans toutes les langues disponibles : chinois, anglais sous toutes ses variantes, français, allemand, italien, coréen, portugais et espagnol, à la fois de France et d’Amérique latine.