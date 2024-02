Voici la OnePlus Watch 2, la première montre avec Wear OS de OnePlus qui sera présentée au MWC 2024

OnePlus prévoit de présenter sa deuxième montre intelligente, la OnePlus Watch 2, lors du MWC 2024 à Barcelone

La conception de la OnePlus Watch 2 dans ses deux finitions différentes

La première montre intelligente de OnePlus avec Wear OS sera présentée lors du prochain Mobile World Congress 2024, qui ouvrira ses portes à Barcelone le 25 février. À ce stade, il n’y avait plus aucun doute à ce sujet, mais OnePlus a tout de même souhaité dissiper tout doute en partageant la première image officielle qui montre le design final de sa prochaine montre intelligente.

L’image, envoyée par e-mail aux utilisateurs abonnés à leur newsletter, montre la OnePlus Watch 2 dans ses deux finitions différentes : noir et argent.

La OnePlus Watch 2 se dévoile déjà dans des photographies (et vidéos) officielles

En plus de l’image, la marque a également publié une vidéo de la montre sur son site web officiel. On peut y voir son design complet, avec une finition métallique, un écran plat, et deux boutons latéraux situés sur une « proéminence » qui dépasse légèrement du boîtier métallique de la montre.

Celle-ci présente un design classique, avec un écran circulaire et un bracelet en silicone standard, qui pourra être remplacé par n’importe quel autre de la même taille.

Selon les dernières fuites, la OnePlus Watch 2 serait dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouces de diagonale, et à l’intérieur, nous verrons un processeur signé Qualcomm. Wear OS sera son système d’exploitation, au lieu du système d’exploitation en développement propre que la société a utilisé dans la première édition de sa OnePlus Watch, qui n’a pas été très bien accueillie.

La nouvelle montre de OnePlus est déjà présente sur le site web officiel de la société, où la marque permet de s’inscrire pour obtenir des informations sur la montre au moment de son lancement. De plus, il est possible de bénéficier d’une série d’avantages et de bénéfices, parmi lesquels une réduction de 80 euros sur le prix de la montre, et la possibilité de participer à un tirage au sort pour gagner un OnePlus 12.