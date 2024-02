Le dispositif Xiaomi que vous ne connaissiez pas et qui est génial à avoir à la maison avec cette réduction de 500% : la perceuse-visseuse

Il y a beaucoup de choses sur Xiaomi que vous ignorez sûrement. Avec une gamme de plus de 200 produits, bien qu’en Europe il n’en ait pas autant qu’en Chine, il y a une énorme variété. Et l’un des produits les plus curieux est ce 2 en 1 qui peut vous faire un trou dans le mur tout en vissant/dévissant quelque chose.

Le Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill est un outil polyvalent, à la fois une perceuse et un tournevis portable mais puissant, avec un prix de 149,99 euros que PcComponentes a aujourd’hui réduit de 52%, soit plus de la moitié : 71,39 euros. Et Leory Merlin l’a même réduit encore plus : 70,68€.

Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill, perceuse et tournevis

Avec un design très simple, cette perceuse-tournevis a un couple de 30 N m, ce qui lui donne assez de force pour ne pas résister à n’importe quelle surface lors du perçage et pour extraire des vis qui sont bien coincées et/ou rouillées. Avec une batterie de 2 000 mAh, le moteur de l’appareil atteint jusqu’à 1 400 tours par minute à pleine puissance et est en même temps très efficace, ce qui vous permet de ne pas vous soucier trop du temps d’utilisation.





La perceuse est manipulée grâce à un écran situé à l’arrière doté d’une poignée en forme de roulette pour ajuster les différents modes d’utilisation : mode automatique, perçage (variation des vitesses) et manuel. Un écran qui vous donne également des informations sur la puissance que vous utilisez et l’autonomie de la batterie.

La tête est fabriquée par Philips, ce qui garantit la durabilité de l’appareil. Le kit comprend différentes mèches, telles que celles en métal ou en bois, ainsi que différents types de têtes pour les adapter aux différentes vis et pouvoir les visser ou les dévisser, car il est compatible avec les deux modes.





