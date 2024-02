Le Replay d’Apple Music sera mensuel: chaque mois, nos statistiques seront disponibles

La fonctionnalité Replay d’Apple Music devient une expérience mensuelle que les utilisateurs pourront apprécier chaque mois

La fonctionnalité Replay d’Apple Music devient une expérience mensuelle

Apple vient d’annoncer que son fonctionnement Replay deviendra mensuel pour offrir aux abonnés du monde entier un accès à plus d’informations sur la musique qu’ils écoutent. L’expérience Replay, que les utilisateurs connaissent et apprécient déjà, sera également disponible à partir d’aujourd’hui pour l’année 2024. En d’autres termes, la playlist annuelle est désormais accessible.

Cela signifie que non seulement nous aurons à notre disposition la playlist Replay 2024, qui sera mise à jour chaque dimanche avec les chansons les plus écoutées, mais nous pourrons également consulter nos statistiques musicales chaque mois sur le site officiel de Replay d’Apple Music.

Le Replay d’Apple Music devient une expérience mensuelle

Depuis le site web officiel du Replay d’Apple Music, les utilisateurs pourront consulter chaque mois leurs chansons préférées, albums, artistes et faits marquants du mois. Il sera également possible d’écouter leur playlist personnelle avec les meilleures chansons de l’année grâce à leur Replay Mix, qui sera mis à jour chaque semaine.

Dans le Replay mensuel, en haut de la page, il y a une option pour voir les données de chaque mois, parmi lesquelles se trouvent les artistes les plus écoutés ou les chansons et albums les plus joués au cours des 30 derniers jours. Les abonnés pourront également partager ces statistiques amusantes et personnalisées de leur Replay avec leurs amis et leur famille sur leurs réseaux sociaux ou sur n’importe quelle plateforme de messagerie.

Apple vient d’annoncer que le Replay 2024 sera mensuel. Chaque mois, les statistiques personnelles d’Apple Music seront publiées. pic.twitter.com/lmXa4HpjHd — Fran Besora  (@ifrnb) 20 février 2024

Pour accéder au Replay mensuel ainsi qu’à la playlist pour cette année 2024, il faudra se rendre sur le site web officiel, car pour l’instant c’est une expérience sur navigateur. Et voici la principale différence avec le Spotify Wrapped : le Replay d’Apple Music est une liste de chansons qui est mise à jour chaque semaine. À partir d’aujourd’hui, il s’agit d’une expérience mensuelle que l’on peut savourer.

Enfin, il faut noter que pour pouvoir accéder au Replay mensuel, il est nécessaire que Apple Music dispose de suffisamment de données d’écoute pour générer à la fois la playlist et les données sur les chansons, les artistes ou les albums les plus écoutés.