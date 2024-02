Samsung prépare de grandes améliorations sonores pour ses écouteurs, smartphones, téléviseurs et plus encore : toutes les nouveautés

Auracast étend sa disponibilité dans le catalogue de Samsung, avec 360 Audio, Auto-Switch et d’autres technologies

La famille Galaxy Buds stimule de nouvelles améliorations audio pour tout le catalogue de Samsung

Samsung veut rester en tête de file de l’industrie. Et pour cela, à ce stade, il ne suffit pas seulement de perfectionner au maximum la formule de ses appareils et de son matériel, comme il l’a fait avec l’impressionnant Galaxy S24 Ultra, car à notre époque moderne, il est également crucial de mettre beaucoup d’efforts dans les services, l’IA et la valeur ajoutée, de plus en plus présents et soigneusement pris en compte par Samsung dans One UI 6.1 avec la suite Galaxy AI.

Maintenant, après nous avoir montré les premières nouveautés de l’IA qui décolleront sur d’autres appareils Galaxy, Samsung souhaite nous présenter de nouvelles et importantes améliorations pour ses gammes de produits audio, qui seront bientôt mises en œuvre sur les téléphones, les tablettes, les Smart TVs, les écouteurs et plus encore.

Comme les collègues de The Verge l’ont rapporté en suivant la note officielle de Samsung, il y aura beaucoup de nouveautés liées à l’audio et au son qui s’étendront à une plus large gamme de produits Samsung, en commençant par Auracast, 360 Audio et Auto-Switch que les utilisateurs des Galaxy S24 et des Buds2 Pro apprécient déjà.

Pas besoin d’acheter de nouveaux appareils : Auracast, 360 Audio et Auto-Switch seront étendus par le biais de mises à jour OTA

Tout d’abord, et ce qui vous importe probablement le plus, c’est qu’il n’est pas nécessaire de dépenser de l’argent pour bénéficier des dernières technologies mises en place par Samsung. En réalité, le géant de Séoul a confirmé que ces améliorations arriveront par le biais de mises à jour de firmware via OTA, prochainement pour les Galaxy Buds 2 et les Galaxy Buds FE d’ici la fin du mois et ultérieurement sur d’autres appareils.

Aucune de ces nouveautés n’est vraiment nouvelle, car toutes ces fonctionnalités étaient déjà actives sur les derniers appareils haut de gamme de Samsung, que Samsung a maintenant voulu officialiser leur démocratisation dans pratiquement tout le catalogue Galaxy.

La première de ces technologies est Auracast, une fonctionnalité qui permet à un appareil d’émettre sans fil vers un nombre théoriquement illimité de récepteurs, en pouvant envoyer de la musique depuis un seul téléphone vers un ensemble d’enceintes à la maison avec des casques personnels, pour donner un exemple pratique.

Cette technologie était déjà disponible sur les Galaxy Buds2 Pro, sur les derniers téléviseurs Samsung haut de gamme et sur les Galaxy S24, et s’étend maintenant à mesure que d’autres appareils reçoivent One UI 6.1, les premiers étant les Galaxy S23, les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 ainsi que les tablettes Galaxy Tab S9. Les terminaux avec One UI 5.1.1 pourront recevoir des transmissions Auracast, mais ils ne pourront pas les émettre.

Une autre nouveauté est l’arrivée de l’audio 360 sur une sélection de téléviseurs OLED et Neo QLED des générations les plus récentes, permettant ainsi d’utiliser un son surround avec un suivi de la tête pour que le son semble toujours provenir de la direction de l’écran, peu importe nos mouvements.

La fonctionnalité Auto-Switch qui permet de changer automatiquement la connexion Bluetooth des Galaxy Buds entre les tablettes, les téléviseurs ou les smartphones Samsung lorsque nous recevons un appel, abandonnera également le segment le plus haut de gamme et s’étendra maintenant aux ordinateurs Galaxy Book équipés de One UI 6.

Et enfin, last but not least, car c’est la nouveauté la plus utile, la fonction de traduction en temps réel vers de multiples langues avec les Galaxy Buds devient globale maintenant, après avoir été annoncée aux États-Unis et en Inde. Cela permet à toute personne qui parle avec quelqu’un dans une langue différente de recevoir une traduction simultanée de l’interlocuteur via les Buds, ce qui se produira également dans l’autre sens, l’autre personne recevant une traduction en temps réel de ce que nous avons dit.

Bravo à Samsung, les fonctionnalités qui dépendent uniquement du logiciel ne doivent pas être limitées aux appareils les plus récents pour nous obliger à acheter du nouveau matériel inutile… C’est comme ça que ça devrait être !