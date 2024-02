Ces applications grignotent la batterie de votre Xiaomi, attention au temps que vous leur consacrez

Il existe des applications qui sont légères, qui consomment à peine de l’énergie de la batterie du téléphone. Et il y a des applications qui semblent faire tout le contraire et qui drainent beaucoup d’énergie de manière totalement inutile. Quelles applications pensez-vous avoir installées sur votre téléphone portable ou votre tablette Xiaomi ?

Saviez-vous quelles applications sur votre téléphone portable ou votre tablette consomment le plus de batterie ? Il y a un moyen de le voir sur Miui / HyperOS, mais si vous avez des doutes sur les applications que vous n’utilisez pas et que vous n’avez pas installées, consultez cette étude publiée le 18 février dernier, le Journée internationale de la batterie.

Les applications qui consomment le plus de batterie sur votre téléphone portable

Le site web DxOmark, spécialisé dans l’analyse de tous types d’appareils électroniques et surtout connu pour ses tests de caméras mobiles, a voulu vérifier les applications les plus couramment installées et les plus utilisées.

Et pour cela, elle a réalisé une étude en utilisant comme exemplaire « quatorze téléphones mobiles lancés en 2023, dont sept smartphones de plus de 800 dollars et sept modèles de 250 à 600 dollars ».

Applications de messagerie

Nous commençons par l’utilisation la plus basique du téléphone portable à l’heure actuelle : discuter. Pour l’envoi de messages, les cinq applications qui consomment le plus de batterie sont, par ordre :

Messages SMs Snapchat Messenger Instagram WhatsApp

l’application par défaut que vous avez sur votre téléphone pour recevoir et envoyer des messages SMs. En réalité, DxOmark la qualifie de « tueuse de batterie », en soulignant qu’elle consomme plus de données que le WiFi. Parmi les cinq, WhatsApp est celle qui consomme le moins, et, n’étant pas dans ce Top, nous savons que d’autres comme Telegram ou Signal consomment encore moins.

Applications de vidéos courtes

Regarder et envoyer des vidéos courtes est une autre utilisation courante du téléphone portable ces jours-ci. Les cinq applications qui consomment le plus d’énergie sont :

Instagram Facebook YouTube Snapchat Tik Tok

Instagram reels consomme légèrement plus que les autres« , indiquant que TikTok et Snapchat « sont probablement plus optimisées pour le type de visionnage de vidéos courtes ».

Applications pour vidéos longues

Quand il s’agit de regarder des vidéos plus longues, nous entrons dans la catégorie de contenu plus axé sur les séries et les films. Et le Top 4 des applications qui consomment le plus sont :

Amazon Prime Video Disney+ YouTube Netflix

consomme significativement plus d’énergie que les autres« . Et si vous utilisez ces applications sur des téléphones haut de gamme – les terminaux de 800 $ utilisés dans le test -, alors « la consommation est moindre dans cette catégorie » que si vous regardez Prime Video sur un téléphone de milieu ou d’entrée de gamme.

Via | DxOmark