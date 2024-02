Rien ne confirme le processeur que portera le Phone (2e) : adieu à Qualcomm

Nous avons de nouvelles informations sur le Nothing Phone (2a) : ce sera le premier smartphone de la marque à inclure un processeur signé par MediaTek

Le nouveau processeur MediaTek du Nothing Phone (2a)

Nothing continue de révéler des détails sur son prochain smartphone, le Phone (2a), dont la présentation est prévue pour le 5 mars prochain. Cette fois-ci, la société a dévoilé certaines des spécifications techniques de l’appareil, y compris le processeur qu’il comportera à l’intérieur. Elle l’a fait à travers une publication sur son blog officiel et une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, où la marque a passé en revue certaines des caractéristiques de son prochain smartphone économique.

Nothing et MediaTek s’associent pour créer une version plus avancée du Dimensity 7200

L’entreprise londonienne dirigée par Carl Pei a confirmé que le Nothing Phone (2a) sera équipé du processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro, une variante du Dimensity 7200 conçue exclusivement pour offrir des performances supérieures et une meilleure efficacité énergétique.

Ainsi, le Phone (2a) sera le premier smartphone de la marque à mettre de côté Qualcomm et à opter pour une puce MediaTek. Dans ce cas, il s’agit d’un processeur construit sur un format de 4 nanomètres de TSMC, avec huit cœurs capables d’atteindre une fréquence d’horloge de 2,8 GHz.

La marque a également révélé que le Nothing Phone (2a) disposera de la technologie de mémoire RAM extensible virtuellement, ce qui permettra d’étendre la capacité jusqu’à 20 Go, en ajoutant aux 12 Go de mémoire RAM physique, 8 Go virtuels supplémentaires.

Ces améliorations, selon la marque, devraient offrir des performances jusqu’à 18% supérieures par rapport au Nothing Phone (1), en plus d’atteindre une efficacité accrue de 16%.

Le Nothing Phone (2a) inclura également la fonction Smart Clean, chargée de supprimer les fragments de fichiers inutiles pour économiser de l’espace et améliorer le fonctionnement du système d’exploitation.

Récemment, une fuite nous a révélé le possible prix du Nothing Phone (2a), qui avoisinerait les 350 euros sur le marché européen. Pour l’instant, le design de l’appareil est l’un des seuls détails qui restent à connaître.