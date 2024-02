Grandes nouvelles : deux des téléphones Xiaomi les plus vendus de 2021 sont sur le point d’être mis à jour vers HyperOS, même si ce n’est pas comme nous l’attendions

Sûrement beaucoup d’entre vous possèdent un téléphone Xiaomi qui a un certain temps sur le marché et vous voyez comment de nombreux appareils plus récents sont mis à jour vers le nouveau système d’exploitation HyperOS. Heureusement, certains des smartphones les plus populaires de la marque seront également mis à jour, et dans le cas de la série Redmi Note 11, nous avons de bonnes nouvelles.

Comme nous l’avons appris grâce à Gizmochina et Xiaomiui, à la fois le Redmi Note 11 Pro 4G et le Redmi Note 11 sont très proches de pouvoir recevoir cette mise à jour et en réalité, Xiaomi a déjà publié HyperOS pour le modèle Pro en Chine sous la version OS1.0.2.0.TGDMIXM, mais nous devrons encore attendre quelques jours de plus pour en profiter au niveau mondial.

La série Redmi Note 11 sera mise à jour vers HyperOS dans les prochains jours

Il faut avouer que la nouvelle est une grande annonce pour tous les utilisateurs qui utilisent l’un de ces deux terminaux au quotidien, mais le point négatif vient lorsque nous regardons la version d’Android qu’ils apporteront avec eux. HyperOS sera basé sur Android 13 sur ces deux téléphones, donc nous trouverons certaines limitations par rapport à ceux qui arrivent avec Android 14.

Aujourd’hui encore, on ne sait pas quelles seront les limitations par rapport aux versions basées sur Android 14, mais ce que nous savons, c’est que la société asiatique a mis l’accent sur l’offre d’une interface beaucoup mieux optimisée afin d’améliorer considérablement les performances des deux téléphones.

Cet élément est clé pour tirer le meilleur parti des processeurs Qualcomm Snapdragon 680 et Mediatek Helio G96 qui sont intégrés dans ces terminaux, donc les améliorations doivent être plus qu’évidentes. Il ne reste plus qu’à attendre que Xiaomi lance la mise à jour dans les prochains jours, donc nous serons attentifs pour vous tenir informés et que vous puissiez profiter de ce système le plus tôt possible.

Source | Gizmochina, Xiaomiui