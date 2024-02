Apple développerait un nouveau dispositif : l’Apple Ring

Apple explore depuis un certain temps la possibilité de lancer une bague intelligente

Apple pourrait bientôt lancer une bague intelligente

Apple accélérerait le développement d’un nouveau dispositif que nous n’avons pas encore vu : une bague intelligente. Un nouveau dispositif que les utilisateurs pourraient porter au doigt pour paramétrer certains aspects de leur santé, selon les dernières informations en provenance de Corée. Un Apple Ring qui partagerait l’espace avec l’Apple Watch.

Comme le souligne le média Electronic Times, la société à la pomme porte depuis longtemps une grande attention au marché à la recherche d’une alternative moins intrusive à une montre intelligente, de manière à ce qu’elle soit beaucoup plus confortable à utiliser pour paramétrer le sommeil des utilisateurs et puisse être utilisée pendant beaucoup plus longtemps.

La bague intelligente Apple sera-t-elle une réalité ?

La possibilité de lancer une bague intelligente est ancienne. Apple souhaite depuis longtemps élargir sa gamme de dispositifs portables, comme le montrent de nombreux brevets déposés par l’entreprise. Une bague intelligente Apple pourrait être une alternative possible pour ceux qui ne souhaitent pas une Apple Watch et qui, selon un expert cité dans le rapport, serait sur le point d’être lancée.

Il est curieux que cette rumeur surgisse juste au moment où Samsung présentera son Galaxy Ring lors d’un événement qui se tiendra dans quelques mois. En plus de sa capacité présumée à mesurer le flux sanguin, on s’attend également à ce que le Galaxy Ring dispose d’une surveillance de l’ECG, d’un suivi du sommeil et de fonctionnalités pour contrôler d’autres appareils et effectuer des paiements sans fil à distance.

Un Apple Ring serait un bon complément à sa gamme de dispositifs consacrés à la santé. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré à plusieurs reprises que l’objectif de l’entreprise est d’avoir un impact sur la santé des personnes, et le lancement d’un produit de ce type serait un pas dans cette direction.

Sur le marché existe déjà l’Oura Ring, un dispositif capable de mesurer le sommeil, de contrôler la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque, et récemment, il a été introduit la possibilité de mesurer le stress. Nous verrons s’il finit par être lancé et s’il remplira la promesse de « ne pas être le premier, mais être le meilleur ».