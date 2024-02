Enfin, WhatsApp empêche n’importe qui de me faire cela lorsque je chatte depuis mon Xiaomi et envahir ma vie privée.

Sur WhatsApp, nous avons les personnes que nous aimons, en qui nous avons confiance, et des mesures pour protéger notre vie privée en cas de groupe ou d’ajout d’un nouveau contact que nous ne connaissons pas totalement. Des mesures telles que limiter l’accès au profil ou empêcher de voir notre photo. Mais il y a toujours des moyens de contourner cela parfois.

Et c’est pourquoi, enfin, WhatsApp a commencé à mettre en place une fonctionnalité que nous lui demandions depuis longtemps, et qui pourrait être le début d’un système de protection plus important pour l’utilisateur : un bloqueur de captures d’écran.

WhatsApp et le bloqueur de captures d’écran des photos de profil

Avant la pandémie, si vous accédiez au profil de quelqu’un sur WhatsApp et pouviez voir sa photo de profil, vous pouviez enregistrer cette photo. Mais il y a 5 ans, en 2019, Meta a finalement supprimé cette possibilité. Le problème était que quelqu’un pouvait continuer à agrandir la photo, faire une capture d’écran ou un ‘screenshot’ et voilà : vous aviez la photo de profil de quelqu’un sans lui demander la permission ni rien. Mais cela est terminé.

WABetaInfo a découvert quelque chose de très intéressant dans la dernière version bêta 2.24.4.25 de WhatsApp pour Android, sous la forme d’un nouveau système de protection de la vie privée. Un système qui empêchera les utilisateurs de faire des captures d’écran de la photo de profil de leurs contacts.

Si vous avez activé cet outil, lorsque quelqu’un essaie de faire une capture d’écran de votre photo de profil, il verra s’afficher l’erreur « Impossible de prendre une capture d’écran en raison des restrictions de l’application« , ce qui lui indique que vous avez activé cette fonction.

D’abord pour la photo de profil de WhatsApp

Pour l’instant, le blocage de la capture d’écran semble avoir été implémenté uniquement dans cette section spécifique, mais il n’est pas exclu que l’équipe de développement décide d’offrir cette fonctionnalité également dans d’autres sections, comme par exemple dans les conversations avec le cadenas. Ou même dans n’importe quelle conversation et que personne ne puisse faire une capture d’écran d’une conversation sans le consentement de l’autre utilisateur.

Pour le moment, nous ne savons pas quand cette nouvelle fonctionnalité sera disponible pour tout le monde, mais en suivant les délais de développement habituels de WhatsApp, si elle est déjà dans la version de testeurs de WhatsApp Beta, elle ne devrait pas tarder à être disponible dans la version finale de l’application.

Via | WABetaInfo