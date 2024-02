Samsung Galaxy F15 5G : le design et les caractéristiques du nouveau téléphone ultrabon marché de la marque dévoilés.

Une fuite de SmartPrix confirme que le Samsung Galaxy F15 5G aura un écran de 6,6 pouces à 90 Hz, un appareil photo principal de 50 MP et une batterie de 6 000 mAh avec charge rapide de 25 W

Le nouveau Samsung Galaxy F15 5G dans ses trois teintes disponibles

Nous approchons déjà du mois de mars et, comme d’habitude à cette époque, Samsung prépare l’arrivée de ses nouveaux appareils de milieu de gamme et d’entrée de gamme dans les séries Galaxy A et Galaxy F. Une bonne preuve en est qu’après avoir presque tout connu des détails du nouveau Samsung Galaxy A35 5G, le prochain best-seller pas cher de la marque, nous recevons maintenant les premières rumeurs concernant le Galaxy F15 5G, le nouveau téléphone ultra pas cher du géant coréen.

Ainsi, une récente fuite vient de révéler à la fois le design et les principales spécifications du nouveau Samsung Galaxy F15 5G, un smartphone de milieu de gamme bas qui devrait arriver sur le marché dans quelques jours.

Voici tout ce que nous savons sur le nouveau Samsung Galaxy F15 5G

Récemment, le célèbre média SmartPrix a partagé des images promotionnelles du Samsung Galaxy F15 5G qui confirment à la fois le design et les principales caractéristiques du nouveau téléphone abordable de milieu de gamme de la société coréenne.

Comme vous pouvez le voir sur les affiches révélées du Samsung Galaxy F15 5G, que nous vous laissons ci-dessous, ce nouveau terminal abordable aura un design très similaire à celui du Galaxy A15 5G, bien qu’il abandonnera la récente « Key Island », une « île de boutons » biseautés située sur le côté droit du terminal.

Ainsi, le Galaxy F15 5G conserve une partie avant couronnée d’une encoche en forme de goutte qui abrite la caméra frontale et une partie arrière avec un triple module de caméras composé de trois capteurs photo et d’un flash LED intégré dans le châssis.

Ces images officielles du Galaxy F15 5G confirment également que ce nouveau smartphone abordable sera équipé d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un processeur MediaTek Dimensity 6100+ accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, extensible via des cartes microSD, ainsi que d’une énorme batterie de 6 000 mAh avec charge rapide de 25 W.

En ce qui concerne la photographie, le Samsung Galaxy F15 5G optera pour un triple module de caméras arrière, dont le protagoniste sera un capteur principal de 50 mégapixels. Ce capteur principal sera accompagné d’un appareil photo ultra grand-angle de 5 mégapixels et d’un appareil photo macro de 2 mégapixels.

En termes de connectivité, ce nouveau téléphone ultra pas cher de Samsung disposera de la 5G, d’un double emplacement pour carte SIM, du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.3, du NFC, du GPS, d’un port de charge USB-C 2.0 et d’une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs.

Enfin, en ce qui concerne son logiciel, le Galaxy F15 5G sera livré avec Android 14 et bénéficiera de 4 ans de mises à jour Android, jusqu’à Android 18, et de 5 ans de mises à jour de sécurité.

Samsung Galaxy F15 5G : disponibilité et prix

Le Samsung Galaxy F15 5G est déjà apparu sur le site du store Flipkart, confirmant qu’il sera disponible en trois couleurs différentes : noir, lavande et vert menthe.

Tout semble indiquer que le Samsung Galaxy F15 5G sera officiellement lancé en Inde le 22 février prochain à un prix qui n’a pas encore été révélé, mais qui sera certainement très abordable.