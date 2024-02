Les iPhone 16 Pro pourraient arriver dans deux nouvelles couleurs

Une nouvelle fuite concernant les iPhone 16 et iPhone 16 Pro assure que les appareils seront proposés dans deux nouvelles couleurs : Desert Titanium et Titanium Gray. Deux nouvelles variantes de couleur qui accompagneraient les classiques blanc et noir que nous avons déjà. Des couleurs qui ressembleraient à certaines que nous avons déjà vues par le passé.

Comme le mentionne le leaker Majin Bu sur son compte personnel de X, connu pour sa précision sur les plans d’Apple et pour avoir publié la possible nouvelle conception des caméras des iPhone 16, Apple introduira deux nouvelles couleurs sur les iPhone 16 Pro en septembre prochain.

Based on the information I was able to find, the new colors of the iPhone 16 Pro could be

Desert Yellow (Desert Titanium) similar to the gold of the iPhone 14 Pro but deeper and heavier

Cement Gray (Titanium Gray) a shade of space gray similar to that used on iPhone 6. Other… pic.twitter.com/BWlYwAquS8

