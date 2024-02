Apple Vision Pro 2 serait lancé fin 2025, selon Mark Gurman.

Il reste encore au moins 18 mois avant qu’Apple ne lance la deuxième génération de son Vision Pro

Il reste 18 mois pour voir la deuxième génération de Vision Pro

Même si Apple Vision Pro a été officiellement lancé le 2 février dernier, la société à la pomme est déjà en train de travailler sur une deuxième version qui corrigerait certains des problèmes rencontrés par le premier modèle et qui font que de nombreux utilisateurs renvoient l’appareil. Cependant, il faudra au moins attendre 18 mois avant sa sortie, selon Mark Gurman.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power-On, l’analyste Mark Gurman de Bloomberg a discuté avec plusieurs utilisateurs qui ont renvoyé leur Vision Pro, ainsi que de la possible date de sortie de la deuxième génération du premier ordinateur spatial d’Apple, qui serait dans au moins 18 mois, ce qui signifie que, s’il a raison, il faudra encore attendre un certain temps.

La deuxième génération d’Apple Vision Pro serait plus légère et abordable

Comme le mentionne Gurman, les raisons les plus courantes pour lesquelles les early adopters ont renvoyé leur Vision Pro sont le poids ou le champ de vision étroit, entre autres. D’autres raisons, comme nous l’avons déjà vu il y a quelques jours, incluent également le prix ou le fait qu’il n’est pas entièrement adapté au travail.

Gurman estime que nous sommes à au moins 18 mois de la sortie d’une deuxième version. Bien qu’Apple travaille déjà dessus depuis avant le lancement de la première génération, cela prendra du temps. Une deuxième génération qui améliorerait à la fois le poids de l’appareil et le prix, en parvenant à le réduire grâce à l’élimination de EyeSight.

Le Apple Vision Pro sera un appareil qui demandera du temps et mettra du temps à devenir l’ordinateur spatial voulu par Apple. La semaine dernière, Gurman lui-même a affirmé que dans l’équipe Vision Pro, on est convaincu qu’il faudra au moins quatre générations pour qu’il soit idéal. Et si les rumeurs sont vraies, la deuxième génération serait un grand pas vers ce futur.

Bien que ce futur ne soit pas très prometteur pour l’instant, il faut prendre en compte que le premier iPhone n’avait pas de connectivité 3G, la possibilité de copier-coller ou l’App Store. Pourtant, il est aujourd’hui l’un des appareils les plus importants de la société.