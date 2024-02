Vous allez vouloir acheter la nouvelle (et adorable) édition spéciale des Samsung Galaxy Buds2 Pro

Il est inspiré des jumeaux pandas d’Everland et vous allez l’adorer dès que vous le verrez

L’idée est de célébrer la naissance de Hui Bao et Rui Bao, les jumeaux pandas du parc à thème Everland de Samsung

Les éditions spéciales et limitées continuent de s’enchaîner pour un Samsung qui a rapidement compris le potentiel de la personnalisation de nos appareils. Dans ce cas, les Galaxy Buds sont les protagonistes, avec les récents jumeaux pandas du parc Everland en Corée du Sud, propriété de Samsung et foyer de ces fameux oursons connus sous le nom de Hui Bao et Rui Bao.

L’idée de Samsung est précisément de marquer la naissance des jumeaux pandas, le faisant d’ailleurs d’une manière que je trouve très appropriée, car ceux qui possèdent déjà des Galaxy Buds FE, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds2 ou Galaxy Buds2 Pro, n’auront en réalité pas besoin d’acheter de nouveaux écouteurs.

En réalité, cette édition spéciale est composée d’un adorable étui de protection en forme d’ourson qui peut être acheté à la fois avec les écouteurs et aussi séparément, comme nous l’ont récemment confirmé nos collègues de SamMobile.

Peut-être le plus incroyable, c’est qu’il existe deux étuis différents qui reflètent parfaitement les traits distinctifs de Rui Bao et Hui Bao, respectivement, y compris non seulement les visages mais aussi les rayures du dos et la forme de leur nez.

Voici ce que Samsung nous dit de cet accessoire original qui ne pourra probablement jamais être acheté en France :

Ceci est un produit qui vous permet de profiter à la fois de la beauté des ‘Galaxy Buds 2 Pro’ et de Twin Bao. Samsung recommande également de l’utiliser comme un objet de couple ou avec un ami, suivant le concept de Twin Bao.

En ce qui concerne les prix et la disponibilité, nous savons que les ensembles ainsi que les étuis individuels seront disponibles à partir du 21 février 2024, non seulement dans le parc Everland en tant que marchandise, mais aussi dans les boutiques de détail en Corée du Sud comme Samsung Gangnam, Bucheon Jung-dong, Starfield Hanam, The Hyundai Seoul, Gwanggyo Galleria, Pangyo Hyundai ou AK Bundang.

En ce qui concerne les ensembles, l’étui Hui Bao comprend les écouteurs Galaxy Buds2 Pro de couleur blanche, tandis que le modèle Rui Bao comprend les Buds2 Pro finis en graphite. Ils coûtent 195 000 wons coréens, soit environ 135 euros selon le taux de change.

Pour compléter les informations sur leur disponibilité, si nous avons déjà l’un des Galaxy Buds compatibles mentionnés précédemment, l’étui peut également être acheté séparément au prix de 42 900 wons (environ 30 euros) dans les mêmes stores.