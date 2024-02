Xiaomi annonce la Pad 6S Pro, sa tablette la plus avancée avec un écran 3K de 144 Hz et Snapdragon 8 Gen 2

Elle est la plus ambitieuse de son histoire et elle est désormais officielle, mais nous devrons encore attendre un peu plus longtemps

Voici la Xiaomi Pad 6S Pro, la tablette la plus ambitieuse du géant de Haidian

Bien que le marché des tablettes ne connaisse pas son meilleur moment en termes de chiffres de vente, il est vrai que de nombreux fabricants sont en train de relancer leurs catalogues avec une gamme croissante d’options qui, il n’y a pas si longtemps, était destinée uniquement à des utilisations basiques comme la consommation multimédia à domicile, mais qui commence maintenant à prendre de l’ampleur dans le haut de gamme, même pour des environnements plus professionnels et avec des capacités presque comparables à un PC.

C’est précisément cette dernière orientation que Xiaomi souhaite donner à sa prochaine tablette sous Android, car la Xiaomi Pad 6S Pro, qui vient d’être officiellement annoncée, tentera de rivaliser avec la Galaxy Tab S9 Ultra de Samsung et des modèles similaires dans la gamme la plus performante de l’industrie, devenant ainsi la tablette la plus ambitieuse et la plus avancée du fabricant chinois de toute son histoire.

Xiaomi présente, ou plutôt annonce, sa tablette la plus ambitieuse de son histoire : cette Pad 6S Pro est remplie de technologies et offre une approche haut de gamme pour rivaliser avec les meilleurs produits du marché.

Il est important de souligner avant tout que Xiaomi n’a pas présenté la Pad 6S Pro en grande pompe, mais l’a simplement annoncée en Chine, en officialisant son nom commercial et certaines de ses caractéristiques clés, suscitant l’excitation et nous donnant rendez-vous à tous les médias le 22 février prochain, date à laquelle toutes ses possibilités, son prix et les dates de disponibilité seront dévoilés sur les principaux marchés.

Ce sont les collègues de Xiaomi Adictos qui nous ont confirmé certains détails, tels que le fait que la tablette sera bien présentée en Chine juste à temps pour le Mobile World Congress 2024, où nous connaîtrons très probablement sa disponibilité internationale ainsi que les prix pour la France et pour l’Europe en général.

La réalité est que pour le moment, nous ne connaissons que quelques détails clés, mais il est fort probable que la Xiaomi Pad 6S Pro soit présente au MWC 2024 dans quelques jours pour annoncer les prix et sa disponibilité internationale, ainsi que toutes les informations techniques.

En ce qui concerne ses possibilités, nous savons donc qu’il s’agit d’une grande tablette avec un écran de 12,4 pouces, offrant une compatibilité avec un stylet optique et un clavier avec ancrage magnétique qui seront parfaits pour travailler sur l’appareil.

L’écran a une résolution 3K et améliore également d’autres paramètres tels que la luminosité jusqu’à 900 nits, en plus d’avoir un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz.

Cet écran sera alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui, à ce stade, fera douter de nombreux experts, mais ce processeur sera suffisamment puissant pour l’utilisation prévue de la Xiaomi Pad 6S Pro et par ailleurs, permettra à Xiaomi de contenir en partie les coûts en évitant l’intégration du Snapdragon 8 Gen 3, qui est beaucoup plus avancé en termes d’IA mais moins en termes de puissance.

Elle disposera également de 120 Watts de charge rapide, donc nous ne connaissons pas encore sa batterie, mais nous savons qu’elle se chargera à la vitesse de l’éclair, et pour compléter l’image de la tablette la plus performante de Xiaomi, nous savons qu’elle aura jusqu’à 1 To de stockage, une connectivité de pointe avec le Wi-Fi 7 et le nouveau système d’exploitation Hyper OS, avec lequel Xiaomi renforce maintenant tous ses produits.