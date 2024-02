Un des meilleurs Google Pixel des dernières années ne recevra pas la mise à jour vers Android 15

Pour ce Google Pixel 5a moins cher, deux ans et demi ont été suffisants

C’est toujours un grand événement lorsque Google présente de nouvelles versions d’Android, bien que ces types de nouvelles, qui sont maintenant annuelles, aient perdu un peu de punch et d’intérêt à mesure que le système d’exploitation mûrissait de version en version. On ne peut tromper personne, les nouveautés qui arrivent ne suscitent plus autant d’attention qu’avant car elles se concentrent de plus en plus sur l’optimisation, et en plus, chaque nouvelle version comme Android 15, qui vient d’arriver, signifie l’abandon de nombreux appareils qui seront automatiquement obsolètes car ils sont ancrés dans des versions antérieures.

C’est le cas de l’un des téléphones mobiles Pixel fabriqué par Google les plus importants et les plus vendus de son histoire, le Pixel 5a, car comme le géant de Mountain View l’a confirmé sur ses forums de support, son smartphone abordable de 2021 restera officiellement sous Android 14.

Cela ne signifie pas qu’il ne continuera pas à recevoir des mises à jour avec seulement 2 ans et demi sur le marché, car Google continuera à publier des correctifs de sécurité pour lui pendant un certain temps, mais il est vrai que son support des principales mises à jour se terminera en août 2024 et il n’y aura donc pas de temps pour qu’Android 15 soit prêt pour lui.

En réalité, les notes de version préliminaire d’Android 15 publiées mentionnent explicitement que ces compilations sont disponibles pour le Pixel 6 et les modèles ultérieurs, abandonnant tous les téléphones Pixel antérieurs à l’été 2021.

Avec Android 15, Google va abandonner le Pixel 5a et supprimer le support de tout téléphone Pixel qui n’intègre pas de puces Google Tensor.

Et par extension, ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro que nous venons de mentionner exécuteront leur dernière grande mise à jour du système d’exploitation avec Android 15, car leur support se termine en octobre 2024 juste après avoir été mis à jour officiellement pour la dernière fois. Ils recevront également des mises à jour de sécurité jusqu’en 2026.

Un autre détail supplémentaire est qu’effectivement, après avoir abandonné le Pixel 5a, il n’y aura plus de téléphones Pixel de Google supportés qui n’utilisent pas de puces Google Tensor, ce qui constitue un jalon pour l’entreprise californienne qui ne fournira plus de support pour des puces autres que sa propre série de processeurs mobiles.