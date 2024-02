Voici les premières photos prises avec l’appareil photo du Xiaomi 14 Ultra

La présentation du Xiaomi 14 Ultra aura lieu en Chine dans quelques jours, mais avant son lancement, la marque a voulu partager les premières photos prises avec son nouveau système de caméras

Le nouveau Xiaomi 14 Ultra en couleur blanc

Xiaomi a surpris le monde ces dernières heures en partageant les premières images officielles du Xiaomi 14 Ultra, son smartphone phare pour cette année 2024, qui sera présenté en Chine dans quelques jours, avant de sortir sur le marché mondial lors du Mobile World Congress de Barcelone. Mais la marque ne s’est pas arrêtée là, et à quelques jours seulement de la présentation, elle a également voulu montrer ce dont son nouveau système de caméras sera capable.

Les caméras du Xiaomi 14 Ultra, en détail

L’entreprise a partagé huit images différentes, toutes prises avec le système de caméras du nouveau smartphone phare de la série Xiaomi.

Le Xiaomi 14 Ultra, selon ce que nous avons pu apprendre, sera équipé d’un , avec une diagonale d’un pouce et des pixels de 1,6 μm. Il sera associé à un système de stabilisation optique, et à une ouverture variable entre ƒ/1.63 et ƒ/4.0.

Un téléobjectif dual est également ajouté, avec deux capteurs de 50 mégapixels chacun, utilisant tous les deux le capteur Sony IMX858 et couvrant une distance focale de 75 et 120 millimètres, équivalant à un zoom optique de 3.2x et de 5x.

Parmi les photos partagées, on peut trouver des prises de vue réalisées avec chacun des différents capteurs, ainsi que le capteur associé à l’objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels capable de capturer des images macro. Les photos se distinguent par leurs couleurs vives, ce qui est devenu habituel sur les derniers modèles de la série grâce à la collaboration avec la marque allemande LEICA, spécialisée dans la photographie.

En plus du Xiaomi 14 Ultra, la marque prévoit également de lancer la version mondiale du Xiaomi 14 lors de son événement de présentation prévu pour le 25 février à Barcelone. Et si l’on considère les paroles du PDG de Xiaomi, il est très probable qu’il y ait d’autres surprises préparées qui seront dévoilées lors de l’événement.