Le journaliste John Gruber a découvert que l’adoption du protocole RCS par Apple est due à des pressions externes à l’entreprise, qui ne viennent pas précisément de l’Union européenne.

iMessage offre une prise en charge du protocole RCS depuis novembre 2023.

Apple a adopté le protocole RCS en novembre de l’année dernière, ce qui est sans précédent dans l’industrie et qui pourrait enfin mettre fin à des années d’incompatibilités et de haine envers les bulles vertes entre les deux marques et leurs utilisateurs. Et nous le disons bien, car les utilisateurs d’Apple aux États-Unis ont développé un certain mépris envers les utilisateurs d’Android en raison des incompatibilités que iMessage représentait lors de la communication avec eux.

Alors que tout le monde (surtout Google) s’est réjoui de l’adoption du nouveau protocole par Apple, selon ce que nous racontent 9to5Mac, il semblerait qu’ils n’aient pas eu d’autre choix que de l’adopter. Et cela aurait du sens, car lorsque l’on réfléchit un peu à la façon dont Apple a traité le RCS, il n’y a pas beaucoup d’autres raisons qui le justifient.

Ce qui s’est passé avec Apple et le RCS

Le journaliste John Gruber a donné une explication très succincte, courte et au pied de la lettre : la Chine en est responsable. Selon Gruber, c’est le géant asiatique qui a forcé la main des gens de Cupertino à adopter le protocole RCS. En réalité, il s’agirait d’une nouvelle loi sur laquelle le territoire travaille, qui exige que les appareils prenant en charge les réseaux 5G offrent une prise en charge du RCS s’ils veulent obtenir la certification des autorités du pays.

En réalité, toujours selon Gruber, les fabricants chinois plaident en faveur du RCS depuis des années. L’année dernière, le gouvernement du pays a commencé à rédiger la loi que nous venons de mentionner et qui devra être respectée. Il est curieux, comme le souligne le journaliste, que les autorités chinoises ne se soucient pas de l’absence de prise en charge du chiffrement du protocole, mais cela semble être une préoccupation mineure pour eux.

Gruber ne doute pas que Apple préférerait continuer à ignorer le RCS. Les personnes de Tim Cook ne veulent pas prendre en charge de nouveaux protocoles avec un chiffrement de bout en bout, tout comme ils ne veulent pas prendre en charge des protocoles poussés par les opérateurs (qu’ils soient chiffrés ou non).

Donc non, ce n’est pas l’UE, ni la loi sur les marchés numériques promue par l’organisme européen. L’obligation pour Apple d’adopter finalement le protocole RCS vient d’Asie.