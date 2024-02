Xiaomi veut créer les meilleurs appareils photo mobiles du monde et les construire avec Leica

La caméra photographique est devenue un élément capable de faire d’un téléphone portable un succès ou de perdre tout intérêt pour lui. Xiaomi le sait bien, c’est pourquoi il vient de nous surprendre en créant son propre institut de technologie et d’optique. Et avec Leica comme partenaire, rien de moins.

Le Xiaomi x Leica Optical Institute vient d’être annoncé et servira à Xiaomi et Leica, entreprise allemande leader dans la fabrication de caméras professionnelles et d’objectifs photographiques, à créer ensemble de nouvelles normes en matière de photographie sur mobile.

Xiaomi x Leica Optical Institute

Il est agréable de penser aux premiers appareils photo qui étaient vendus avec les « dumbphones », par exemple ces VGA avec à peine 0,3 mégapixels et une résolution de 640×480, et comment les téléphones mobiles avec des caméras de 1,3, 2 ou 3 MP les éclipsaient. De nos jours, des fabricants de renom comme Carl Zeiss ou Leica travaillent sur des objectifs pour des caméras de 50, 100 et 200 MP capables de résolutions de 1,5, 3 ou 4K.

La partie photographique est devenue essentielle sur un téléphone portable, et Xiaomi, qui prend cet aspect très au sérieux – il a même une sous-marque, POCO, qui met l’accent sur l’écran et l’appareil photo – veut continuer à tirer parti de son accord de coopération avec le géant de la photographie Leica. Et le résultat n’est pas une simple extension de cet accord, mais une véritable montée en puissance.

Aujourd’hui, dans l’après-midi, et pour notre surprise, Xiaomi et Leica ont annoncé la création du « Xiaomi x Leica Optical Institute », un institut qui vise à marquer une étape importante dans l’industrie des smartphones en mélangeant des technologies telles que l’image numérique et l’IA.

Les caméras des nouveaux Xiaomi, POCO et Redmi : photographie + objectifs + IA

Le Xiaomi x Leica Optical Institute est développé en collaboration avec une norme industrielle innovante pour les performances optiques sur les appareils mobiles, élevant ainsi la barre aussi bien en termes de technologie que d’expérience utilisateur. Cette initiative met l’accent sur la philosophie, la technologie et l’expérience utilisateur.

En mettant à profit les points forts de Leica et de Xiaomi, l’institut se concentrera sur quatre principaux facteurs techniques :

La conception de lentilles optiques de précision dans un format compact

dans un format compact L’obtention d’une performance idéale en matière de photographie computationnelle

en matière de photographie computationnelle Le maintien des normes optiques les plus strictes pour les objectifs

pour les objectifs La recherche et l’application de la technologie optoélectronique de pointe.

Xiaomi 14 Ultra, le premier des smartphones issus du Xiaomi x Leica Optical Institute

Pour atteindre cet objectif, Xiaomi et Leica ont réuni une équipe de plus de 200 experts :

Peter Karbe , le célèbre concepteur optique responsable de la quatrième génération d’objectifs Leica, qui comprend des designs emblématiques tels que le Noctilux et la série APO, sera l’expert en optique.

, le célèbre concepteur optique responsable de la quatrième génération d’objectifs Leica, qui comprend des designs emblématiques tels que le Noctilux et la série APO, sera l’expert en optique. Zeng Xuezong , vice-président principal de Xiaomi et président du département de téléphonie mobile de Xiaomi, agira en tant que directeur.

, vice-président principal de Xiaomi et président du département de téléphonie mobile de Xiaomi, agira en tant que directeur. Yi Yan, chef de l’équipe technique logicielle de Xiaomi, et Wang Xuanran, directeur général du département des caméras de Xiaomi, seront les directeurs adjoints.





Xiaomi 14 Ultra, le nouveau fleuron de la compagnie et l’un des smartphones qui devrait dominer le domaine de l’imagerie mobile cette année, « servira de premier jalon dans l’évolution pratique de cette norme et est prêt à offrir des performances optiques sans précédent dans le domaine de l’imagerie mobile. Sa sortie est prévue pour ce mois-ci », nous pourrons donc bientôt voir ce que valent les caméras du prochain flagship de Xiaomi.

Source : Xiaomi