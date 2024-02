La division des puces de Samsung a passé une année difficile, donc ses travailleurs sont restés sans leur bonus annuel

La division des puces de Samsung ne recevra pas le bonus annuel des employés et voici la raison

Les employés de la division des puces de Samsung ne recevront pas leur prime annuelle de salaire et voici la raison donnée par l’entreprise sud-coréenne.

La division des puces de Samsung a eu une année difficile, donc ses employés ont perdu leur bonus annuel. Cette nouvelle a secoué l’industrie technologique, car Samsung est l’un des plus grands fabricants de puces au monde. La décision de supprimer les primes annuelles est le reflet des défis auxquels l’entreprise a été confrontée au cours de l’année écoulée.

Les problèmes de la division des puces de Samsung ne sont un secret pour personne. La concurrence sur le marché des semi-conducteurs est féroce et Samsung a du mal à maintenir sa position. L’entreprise a dû affronter une série d’obstacles, notamment la baisse de la demande de puces mémoire et la concurrence croissante d’autres fabricants.

La décision de Samsung et les perspectives d’avenir

Le fait que les employés de la division des puces de Samsung aient perdu leur bonus annuel est un coup dur. Les primes annuelles font partie intégrante de la rémunération des employés et cette décision aura certainement un impact sur le moral de l’équipe.

Malgré les défis, les employés de Samsung ont fait preuve d’engagement et de dévouement. Ils ont travaillé dur pour surmonter les obstacles et continuer à innover. Cependant, la décision de supprimer les primes annuelles est un rappel que l’entreprise est en difficulté.

La réalité est similaire pour toutes les divisions, bien que certaines aient reçu la prime annuelle caractéristique. Parmi celles-ci, on trouve la division mobile qui a reçu entre 46 et 50% de son salaire annuel tandis que la division télévision recevra entre 39 et 43% de son salaire sous forme de prime.

Logiquement, ce n’est pas une situation idéale, d’autant plus que la division des puces de Samsung recevait 50% de son salaire annuel en bonus. Cette année, 2024, sera la première où l’entreprise décidera de ne pas accorder cette récompense à ses employés.

Les perspectives d’avenir pour cette division passent par sa récupération tout au long de cette année. Samsung est convaincu que la reprise se mettra en marche au cours de cette année 2024, bien qu’il faille le voir pour confirmer que cela devient une réalité.

Le mouvement que fera la société sud-coréenne est encore inconnu, bien qu’il puisse être lié aux appareils qu’elle a présentés au cours du premier mois de cette année. Nous parlons des Samsung Galaxy S24 et S24+ qui utilisent l’Exynos 2400 comme processeur.