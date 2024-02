Une des grandes nouveautés de Xiaomi pour cette année n’est pas un téléphone portable, c’est une grande usine intelligente : voici la nouvelle Smart Factory de Changping

Démonstration du savoir-faire de Xiaomi au cours des dernières années et de sa croissance imminente, la marque vient d’annoncer que la deuxième usine intelligente construite par le groupe est déjà opérationnelle. Nous le savons grâce au profil officiel de la marque sur Weibo, qui a publié un post détaillant des informations intéressantes sur cet endroit.

Celle-ci est située à Changping, Pékin, et sera entièrement dédiée à la fabrication des nouveaux Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 14, deux appareils qui seront lancés dans les prochains jours au niveau mondial. Grâce à cette nouvelle usine, l’approvisionnement en unités à travers le monde ne sera certainement pas un problème pour la compagnie.

10 millions d’unités par an de téléphones haut de gamme

Comme prévu, cette nouvelle usine est équipée d’un logiciel, d’équipements d’assemblage et d’essai entièrement développés par Xiaomi, ce qui confère à l’entreprise un contrôle total sur toute la chaîne de production. De plus, elle est entièrement automatisée et digitalisée, garantissant ainsi une efficacité de production et une qualité de produits plus que satisfaisantes.

En réalité, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a déclaré que cette ouverture est une nouvelle étape dans l’objectif à long terme de l’entreprise asiatique : révolutionner le processus de fabrication des smartphones en utilisant des machines automatisées capables de fonctionner en continu sans avoir besoin de main-d’œuvre humaine.

Grâce à cela, la capacité de cette usine atteint plus de 10 millions d’unités produites en un an seulement, ce qui signifie que les processus peuvent être encore plus optimisés à l’avenir, permettant ainsi d’obtenir des prix encore plus compétitifs pour les produits de la marque. Cela est essentiel pour surpasser d’autres marques telles que Samsung ou Apple sur le marché mondial des smartphones.

Source | Xiaomi Weibo