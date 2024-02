Xiaomi et Leica poussent leur alliance un pas plus loin : inauguration de leur propre institut de photographie en Chine

La nouvelle ère de la photographie mobile : Plus de 200 experts au ‘Xiaomi x Leica Optical Institute’ unissent leurs forces pour révolutionner les performances optiques et l’expérience d’image sur smartphones

Le Xiaomi 14 Ultra sera le prochain fruit de la collaboration entre Xiaomi et Leica

L’alliance entre Xiaomi et Leica, qui a commencé en 2022 avec le Xiaomi 12S Ultra, se renforce aujourd’hui avec la présentation du « Xiaomi x Leica Optical Institute », une proposition destinée à promouvoir l’innovation dans les normes industrielles pour les performances optiques sur les appareils mobiles et améliorer l’expérience utilisateur dans le domaine de l’imagerie mobile. Cette initiative bénéficie des connaissances de plus de 200 experts du secteur, parmi lesquels des personnalités reconnues et des dirigeants des deux entreprises, tels que Peter Karbe, designer optique de la quatrième génération d’objectifs Leica, qui comprend des designs emblématiques tels que le Noctilux et la série APO.

Le Xiaomi 14 Ultra promet une grande avancée grâce à son objectif Summilux

L’institut s’établit comme une référence dans l’innovation technologique de la photographie mobile, en mettant l’accent sur des aspects concrets tels que la conception précise des objectifs, la photographie computationnelle, le maintien de normes optiques élevées et l’application de technologies optoélectroniques avancées.

Ainsi, il est prévu que le centre propulse l’image mobile à un niveau supérieur, améliorant la qualité et la fiabilité des caméras intégrées aux appareils Xiaomi, tels que le futur Xiaomi 14 Ultra qui sera présenté dans quelques jours seulement.

Précisément, le Xiaomi 14 Ultra sera le premier produit phare à intégrer cette norme industrielle. Simultanément, l’institut prévoit la création de trois laboratoires avancés à Beijing, caractérisés par leur vaste superficie de 2 644 mètres carrés et conçus comme le sommet de la technologie des caméras appliquée aux appareils mobiles. Ces centres se concentreront sur le matériel des caméras, la production d’images et l’évaluation de la qualité de l’image tant objective que subjective.

Ce ensemble d’initiatives est né de l’alliance renforcée entre Xiaomi et Leica, deux géants de l’industrie mobile et de la photographie numérique, respectivement. Ainsi s’ouvre un nouveau chemin d’innovation conjointe dont l’objectif est de réaliser des avancées remarquables dans le domaine de la photographie mobile et d’établir de nouveaux indicateurs de qualité et de performance.