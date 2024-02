Une des meilleures applications météo pour Android peut être téléchargée gratuitement pendant quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir 3D EARTH PRO – local forecast avec une remise de 100% sur son prix habituel, qui est d’environ 17 euros

L’application 3D EARTH PRO sur un Nothing Phone (2) / Image : David Freire

Dans le Google Play Store, nous pouvons trouver une grande variété d’applications, gratuites ou payantes, mais de temps en temps, les développeurs de ces dernières nous offrent leurs créations gratuitement pendant une durée limitée afin que nous puissions les essayer sans engagement et améliorer leur taux de téléchargements dans la boutique d’applications de Google.

Aujourd’hui est l’un de ces jours, car vous avez la possibilité d’ obtenir l’une des meilleures applications météo pour Android gratuitement, bien que pour y parvenir, vous devrez être rapide, car cette offre exceptionnelle ne sera disponible que pendant quelques heures.

3D EARTH PRO est gratuit pour une durée limitée, profitez-en !

3D EARTH PRO est une application météo pour Android qui cumule plus d’un demi-million de téléchargements et a une note moyenne de 3,7 sur 5 dans la boutique de la grande G, basée sur plus de 5 000 avis d’utilisateurs.

L’élément principal qui différencie 3D EARTH PRO des autres applications météo est qu’elle dispose d’une interface qui vous montre une vue de la planète Terre et de votre pays depuis l’espace, à la manière de Google Earth.

Ainsi, d’un simple geste à deux doigts, vous pourrez vous rapprocher de votre localité et vérifier les conditions météorologiques comme si vous les voyiez depuis un satellite.

De plus, 3D EARTH PRO propose une grande variété de fonctions de prévision météorologique, car elle vous montre des prévisions météorologiques précises pour les deux prochaines semaines et vous permet de consulter la météo pour votre région par heures.

Mais ce n’est pas tout, car cette application météo complète pour Android vous envoie également des notifications d’ alertes météorologiques telles que la pluie ou la neige et dispose d’une collection de widgets composée de 9 raccourcis avec différentes tailles et designs, qui vous permettront de consulter la météo des prochains jours directement depuis l’écran d’accueil de votre smartphone.

Normalement, 3D EARTH PRO coûte 16,99 euros, mais au cours des prochaines heures, vous pourrez le télécharger sans dépenser un centime. Cette application est compatible avec tous les appareils fonctionnant sous Android 6.0 ou des versions ultérieures et propose des achats intégrés allant de 5,49 euros à 34,99 euros.