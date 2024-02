Si simple, tu Xiaomi peut te dire de qui est le numéro qui t’a appelé sans besoin de rappeler.

Au fil des années, nous sommes passés d’un agenda physique avec tous les numéros de téléphone de nos amis et de notre famille à les avoir tous sauvegardés dans une application directement sur notre téléphone portable Xiaomi. Les contacts que nous avons enregistrés apparaîtront toujours avec leur nom lorsque nous recevons un appel, mais… que se passe-t-il avec les numéros qui ne sont pas dans l’agenda ?

Lorsqu’un numéro de téléphone non enregistré dans l’agenda nous appelle, notre téléphone portable Xiaomi est capable de filtrer l’appel s’il est suspecté d’être un SPAM, mais il peut arriver que ce ne soit pas le cas, et il existe plusieurs méthodes que nous pouvons utiliser pour savoir qui c’est sans avoir à rappeler.

Tout d’abord, filtrez les appels SPAM

Comme nous l’avons dit, votre téléphone portable Xiaomi dispose d’un filtre d’appels SPAM qui vous donne la possibilité de silencier ou bloquer directement ce type d’appels. C’est l’un des outils les plus appréciés par les utilisateurs, car les appels sont généralement reçus à des heures incongrues et de manière répétée.

Pour activer le filtre d’appels SPAM, vous devez :

Ouvrir l’application « Téléphone » de Google.

» de Google. Appuyer sur les trois points situés en haut à droite de l’écran.

Sélectionner la rubrique « Paramètres « .

« . Aller dans le menu « Identification de l’appel et SPAM « .

« . Activer les « Appels vérifiés« . Si Google n’a pas encore vérifié votre numéro de téléphone, vous devrez accepter son utilisation dans les options de votre compte.

Utilisez des applications pour identifier ces numéros





Si vous avez déjà bloqué les appels SPAM et que vous en avez reçu un qui n’est pas lié à de la publicité, vous pouvez utiliser une application d’identification des appels pour savoir qui c’est. Dans tous les cas, faites très attention à donner des numéros de téléphone, car vous pourriez compromettre à la fois votre vie privée et celle du numéro que vous souhaitez consulter.

Il existe des applications comme TrueCaller qui peuvent vous être utiles pour identifier les appels. En plus d’être totalement gratuite, vous pourrez ainsi savoir qui vous appelle, surtout s’il s’agit d’entreprises ou d’entités dont les objectifs peuvent ne pas être commerciaux et qui passent donc le filtre SPAM.

Les « nouvelles » Pages Jaunes à votre disposition





Tout comme nous avons mentionné l’agenda au début de l’article, il y a déjà quelques années, on utilisait les Pages Jaunes, un énorme annuaire téléphonique où figuraient les numéros de tous les commerces de votre province, et qui a maintenant été numérisé et que nous pouvons trouver facilement sur internet.

Là encore, nous vous demandons d’être prudent avec la vie privée, où vous partagez les numéros de téléphone et à qui. Quoi qu’il en soit, la première chose à faire est de copier le numéro et de le rechercher sur Google. Vous le saurez immédiatement s’il s’agit d’un numéro indésirable, mais vous pouvez utiliser des sites web comme Listaspam ou ¿Quién ha llamado? si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le numéro suspecté.

Si tout le reste ne suffit pas, utilisez WhatsApp





Supposons que vous avez activé le filtre SPAM, recherché le numéro de téléphone via des applications et des sites web, mais vous n’avez toujours pas trouvé la personne ou l’entreprise qui vous a appelé. Il existe une dernière méthode pour vérifier qui c’est, et cela implique de l’enregistrer et d’utiliser WhatsApp pour le découvrir.

Si vous ne voulez pas rappeler, enregistrez le numéro dans votre agenda, ouvrez WhatsApp et vérifiez s’il a une photo de profil et si vous pouvez reconnaître qui c’est. S’il n’en a pas, vous pouvez lui parler et lui demander, au lieu d’appeler, mais nous vous recommandons de ne pas le faire si vous n’êtes pas sûr.