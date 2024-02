WhatsApp prépare de grands changements pour ses « Stories » : voici comment la façon de voir les États va changer.

WhatsApp prévoit de changer complètement ses États et de les rendre le plus similaire possible à ceux d’Instagram

Les États de WhatsApp recevront bientôt le plus grand changement qui les rapprochera des Stories d’Instagram

WhatsApp va changer les États pour toujours. Oui, la fonctionnalité inspirée des Stories d’Instagram n’a pas encore atteint son apogée de développement. Meta souhaite que les États de WhatsApp soient de plus en plus performants et pour y parvenir, il a mis sur la table une série de modifications qui arriveront dans l’application de messagerie au cours des prochains mois.

Grâce à WaBetaInfo, on a pu découvrir tout ce que Meta a prévu pour WhatsApp. Le principal et radical changement vient avec une nouvelle interface pour visualiser les États. Oui, la page qui héberge les États de WhatsApp changerait son esthétique pour placer les États dans la zone supérieure.

Les États de WhatsApp vont bientôt changer: voici ce qu’on attend

Jusqu’à présent, les États de WhatsApp étaient disposés de manière verticale. La position de chaque État correspondait au moment de sa publication, le changement que WhatsApp souhaite introduire dans cette section concerne la façon dont les États sont affichés et pour cela, il changera la disposition.

Maintenant, les États de WhatsApp seront placés en haut, en position horizontale. Oui, c’est similaire à ce qui est affiché sur Instagram. La différence est la forme géométrique qui fait référence à chaque État individuel, alors qu’Instagram représente les États par un cercle, WhatsApp utilisera un rectangle aux coins arrondis.

La refonte de cette section ne viendrait pas seule, en réalité, elle serait accompagnée d’un changement dans la disposition des boutons de WhatsApp. Les différentes onglets seraient placés dans la partie inférieure, ce qui permettrait un accès beaucoup plus rapide.

En libérant de l’espace en vertical, les chaînes de WhatsApp gagneraient également en importance en étant visibles dans leur intégralité. Bien que les changements aient été révélés, il n’y a toujours pas de date pour leur lancement et cela pourrait ne pas être immédiat.

Il faudra attendre que WhatsApp mette à jour l’application pour que ces changements soient appliqués. Les informations de WABetaInfo montrent que tout est dans un état assez avancé, donc soyons positifs il se peut qu’il ne faille pas attendre trop longtemps pour voir le grand changement.

Les États de WhatsApp n’ont pas atteint la popularité qu’ont les Stories d’Instagram, ce changement pourrait les rapprocher de ceux d’Instagram. En attendant, la seule chose à faire est d’attendre avec patience.