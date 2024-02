Xiaomi dévoile la prochaine tablette haut de gamme avec laquelle elle veut rivaliser avec l’iPad Pro : la Xiaomi Pad 6S Pro se targue de puissance et d’un écran 3K

Peut-être que pour certains d’entre vous, la Xiaomi Pad 6 était insuffisante en termes de performances, mais nous vous annonçons déjà que Xiaomi a voulu résoudre ce problème à la racine avec le lancement de sa meilleure tablette à ce jour. En effet, la marque asiatique vient de confirmer via Weibo que le 22 février prochain à 12h00 en France, nous pourrons découvrir la nouvelle Xiaomi Pad 6S Pro, un modèle qui vient concurrencer le meilleur du marché.

Cependant, il semble que nous devrons attendre pour pouvoir acheter ce modèle dans notre pays, car il s’agit d’une présentation exclusive en Chine où nous pourrons également découvrir le nouveau Xiaomi 14 Ultra. Heureusement, l’attente ne sera pas trop longue puisque, comme vous le savez, le 27 février prochain, nous pourrons découvrir les deux modèles lors du MWC 2024, nous avons donc de bonnes nouvelles de ce côté-là.

Les meilleurs éléments de Qualcomm, un écran 3K et une charge rapide à couper le souffle

Il est vrai que sur le plan esthétique, Xiaomi n’a pas beaucoup modifié la Xiaomi Pad 6 que nous connaissons depuis un certain temps déjà, mais ces deux modèles sont très différents sur le plan interne. En effet, cette 6S Pro a opté pour le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 comme cerveau aux commandes des opérations, un processeur qui sera également accompagné d’une charge rapide impressionnante jusqu’à 120 W, tout simplement incroyable.

De plus, un autre aspect qui a beaucoup été amélioré est l’écran, un élément qui reste toujours basé sur la technologie LCD mais qui fait un bond géant dans tous les autres domaines. Dans ce cas, nous disposons d’une diagonale de 12,4 pouces, d’une résolution 3K, d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz et, pour couronner le tout, la luminosité maximale de cet écran atteint 900 nits, des chiffres plus que dignes pour une utilisation en extérieur sans problème.

Enfin, la marque a également tenu à souligner que cette tablette sera la première de l’entreprise à être nativement livrée avec HyperOS, elle disposera du WiFi 7 ainsi que d’un stockage interne allant jusqu’à 1 To et, bien sûr, nous pourrons également profiter d’un clavier dédié ainsi que d’un stylet qui améliorera les performances du Xiaomi Smart Pen 2.

Comme vous pouvez le constater, nous avons affaire à l’une des meilleures tablettes du marché sans aucun doute, bien que, malheureusement, nous devions encore connaître la donnée la plus importante : le prix auquel elle arrivera en France. Pour cela, nous devrons attendre quelques jours de plus, mais nous sommes sûrs qu’elle deviendra l’un des concurrents les plus redoutables de l’iPad Pro, surtout en termes de rapport qualité-prix.

Source | Xiaomi Weibo