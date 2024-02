HUAWEI travaille également sur sa « Vision Pro » : deux fois plus léger et moitié moins cher que celui d’Apple

Huawei envisage de concurrencer directement Apple et ses Vision Pro en utilisant un appareil qui serait plus léger et moins cher, bien que ses performances pourraient ne pas égaler celles de l’appareil d’Apple.

Huawei se prépare à concurrencer Apple et son ordinateur spatial.

Les Apple Vision Pro ont fait beaucoup de bruit lors de leur présentation lors de la WWDC 2023, bien que récemment elles ont de nouveau été au centre de l’attention pour des raisons tant appropriées que moins souhaitables. Rappelons qu’il y a aussi des utilisateurs qui retournent l’appareil, donc tout ne se passe pas sans encombre pour le premier ordinateur spatial d’Apple.

Et, comme toujours lorsque Apple lance un produit innovant, les imitateurs ne tardent pas à apparaître. Selon PhoneArena, le prochain fabricant à essayer de suivre la voie de Cupertino n’est autre que Huawei. Selon le média, l’entreprise se prépare à lancer un concurrent plus léger et bien moins cher que celui d’Apple.

Ce que nous savons jusqu’à présent de l’ordinateur spatial de Huawei

D’après les informations disponibles, qui ont été publiées à l’origine dans un article sur Weibo, nous savons que cet ordinateur spatial aura deux panneaux micro-OLED 4K fabriqués par Sony et qu’il porte également le nom provisoire de Huawei Vision. Jusqu’à présent, ce sont les similitudes que ces deux appareils partagent.

Cependant, selon les informations révélées, il y aura d’importantes différences entre les Apple Vision Pro et les Huawei Vision. Tout d’abord, Huawei n’inclura pas de fonctionnalité similaire à EyeSight, qui permet aux utilisateurs de voir une représentation des yeux de l’utilisateur pour ceux qui le regardent de l’extérieur. De plus, on peut s’attendre à ce que les performances des Huawei Vision soient inférieures à celles des Apple Vision Pro et de leurs puces M2 et R1.

Huawei sait également développer des puces en interne (il y a par exemple les HiSilicon Kirin 9000S), il est donc plus que probable que nous verrons des puces Kirin dans son ordinateur spatial. Ce qui n’est pas très clair, c’est comment elle compte obtenir des composants haute performance.

SMIC, le principal fabricant de semi-conducteurs chinois, est interdit d’obtenir une machine de lithographie EUV (ultraviolet extrême) en raison des sanctions imposées par les États-Unis à la Chine. Cette machine est essentielle pour fabriquer des SoC de dernière génération, bien que SMIC devrait pouvoir produire des processeurs de 5 nanomètres pour Huawei cette année en utilisant d’autres méthodes.

En ce qui concerne le prix, la fuite mentionne qu’il sera d’environ 1 750 dollars. Si l’on ajoute à cela qu’ils pèsent environ la moitié des Apple Vision Pro et que Huawei a une expérience plus que prouvée dans la production de puces à haut rendement, nous verrons comment cela se transmet sur le marché si un jour les deux entreprises se concurrencent.