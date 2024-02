Xiaomi continue de lancer en Chine des produits que je veux déjà chez moi, comme son nouveau pistolet-sèche-cheveux-fer à repasser portable.

Non, ce n’est pas un pistolet pour étiqueter un produit, ni un masseur, ni même un sèche-cheveux. C’est un fer à repasser, et c’est le nouveau fer à repasser de Xiaomi et Mijia pour chauffer vos vêtements et les laisser bien lisses.

Une des stratégies les plus intéressantes que Xiaomi utilise pour ses nouveaux produits est le financement participatif, ou crowdfunding. De cette manière, on peut déjà avoir une idée si le produit va avoir beaucoup de demande ou si cela n’intéresse pas plutôt. Et dans cette lignée, le dernier présenté par la société est le Xiaomi Mijia Handheld Garment Steamer 2, un nouvel appareil pour lutter contre les rides des vêtements.

Un fer à repasser portable Xiaomi pour l’emporter en voyage

Conçu pour la portabilité et la facilité d’utilisation, le Mijia Handheld Garment Steamer 2 ne pèse que 730 grammes et est également pliable, ce qui le rend idéal pour l’emporter en voyage et l’utiliser. En réalité, il se préchauffe en 26 secondes et génère de la vapeur presque instantanément en l’allumant et en appuyant sur le bouton.

Et comme il a un design de type pistolet, le fer à repasser offre deux modes d’utilisation : vertical et horizontal : vous pourrez repasser en vertical sans que le vêtement doive être sur une planche horizontale, simplement accroché sur un cintre à la porte. Il a un réservoir d’eau de 160 ml qui permet de repasser jusqu’à six chemises en une seule séance. De plus, Xiaomi affirme que le vaporisateur élimine 99,99% des bactéries et des acariens, améliorant ainsi l’hygiène des vêtements.

Xiaomi Mijia Handheld Garment Steamer 2, le fer à repasser-pistolet de Xiaomi et Mijia

L’appareil à repasser dispose d’un panneau en aluminium avec un revêtement en émail céramique qui chauffe rapidement et maintient une température constante. Et une technologie de pressurisation de 30kPa qui fournit « une puissante vapeur pour pénétrer dans les tissus et éliminer les plis les plus rebelles sans mouiller les vêtements ». Cela permet de lisser rapidement les plis avec quelques passages doux, selon Xiaomi.





De plus, la conception évite les traces d’eau, garantissant que vos vêtements ont l’air le meilleur possible, car « le vaporisateur fonctionne efficacement sur différents tissus, y compris la soie délicate et le linge de lit lourd ».

Le meilleur de la Xiaomi Mijia Handheld Garment Steamer 2, comme toujours avec l’entreprise, c’est son prix : 149 yuans, soit 19 euros selon le taux de change. Mais pendant sa campagne de financement participatif, il ne coûtera que 109 yuans, soit 14 euros. Arrivera-t-il en France ? En réalité, nous ne savons pas encore s’il réussira à obtenir son financement, mais nous aimerions beaucoup avoir un appareil comme celui-ci ici. Ce serait extrêmement utile pour les voyages d’affaires et les vacances, sans aucun doute.

Via | Xiaomi Youpin